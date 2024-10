'Ông lớn' xe điện BYD của Trung Quốc lần đầu vượt Tesla về doanh thu quý

Theo tài liệu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, hãng xe điện BYD ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 201,1 tỷ nhân dân tệ (28,2 tỷ USD) trong quý 3 năm nay - tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trụ sở hãng sản xuất xe điện BYD ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN) “Gã khổng lồ” xe điện Trung Quốc BYD đã công bố doanh số bán hàng gia tăng và lần đầu tiên vượt qua đối thủ Tesla về doanh thu quý khi BYD mở rộng ra thị trường nước ngoài. Theo tài liệu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, BYD ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 201,1 tỷ nhân dân tệ (28,2 tỷ USD) trong quý 3 năm 2024, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuần trước, Tesla báo cáo doanh thu đạt 25,2 tỷ USD trong cùng quý. Lợi nhuận ròng của BYD trong quý trước đạt 11,6 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD), tăng 11,5% so với quý 3 năm ngoái, nhờ chính sách khuyến khích của chính phủ. Trong khi Tesla báo cáo lợi nhuận quý 3 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Với khẩu hiệu "Xây dựng giấc mơ của bạn," BYD đang trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) nổi bật nhất Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Chiếm hơn một phần ba tổng doanh số bán xe điện và xe lai tại Trung Quốc trong năm nay, BYD đã đạt doanh số bán kỷ lục trong tháng Chín, và doanh số quý cũng lập đỉnh mới trong quý 3. Số liệu thống kê cho thấy doanh số xe hơi tại Trung Quốc đã chấm dứt tình trạng giảm liên tiếp trong năm tháng nhờ chương trình khuyến khích sử dụng xe thân thiện với môi trường. Tính đến cuối tháng Mười, đã có 1,57 triệu người hưởng khoản trợ cấp quốc gia lên tới hơn 2.800 USD cho việc đổi xe cũ lấy xe mới, thân thiện với môi trường hơn. Các chính quyền địa phương tại Trung Quốc cũng cung cấp thêm lên tới 20.000 nhân dân tệ như khoản trợ cấp bổ sung cho người mua xe điện trong các chương trình sẽ hết hạn vào cuối năm. BYD đã dẫn đầu đà tăng trưởng nhờ các chương trình giảm giá mạnh cho những mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Trong quý trước, doanh số bán xe lai của hãng đã tăng 75,6% so với năm trước lên 685.830 xe, nhờ áp dụng công nghệ mới, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu cho người dùng. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện thuần của BYD đã chậm lại với mức tăng 2,7%, đạt 443.426 xe trong quý trước, khi BYD mất thị phần trong phân khúc xe điện trước các đối thủ khác tại Trung Quốc. Trong bối cảnh BYD vẫn bán hơn 90% sản lượng xe tại Trung Quốc. Công ty này đặt mục tiêu tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu lên 450.000 xe trong năm nay. Bất chấp việc phải đối mặt với thuế bổ sung, BYD đang dẫn đầu trong việc thâm nhập thị trường châu Âu. Trong quý 3, hãng này đã bán 94.477 xe tại thị trường nước ngoài, tăng 32,6% so với năm trước./.