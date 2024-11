Ông lớn Hàn Quốc SK Group hoàn tất chuyển nhượng 76 triệu cổ phiếu Masan Group

SK Group, chaebol hàng đầu tại Hàn Quốc, đã chuyển nhượng thành công 76 triệu cổ phiếu của Masan Group của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thông qua phương thức thỏa thuận. Ngày 1/11, thông tin từ CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group (mã MSN) cho biết, SK Investment Vina I Pte. Ltd. (SK Group) đã chuyển nhượng thành công 76 triệu cổ phiếu của Masan Group thông qua phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SK Group tại Masan Group là 3,67% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn. Đây là một trong những giao dịch đáng chú ý đối với cổ phiếu chưa chạm giới hạn sở hữu nước ngoài (non-FOL) tại Việt Nam. Giao dịch cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư toàn cầu đối với câu chuyện của Masan nói riêng, thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan. Ảnh: MSN Theo Masan, giao dịch này được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn với tầm nhìn đầu tư dài hạn có trụ sở tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Số cổ phiếu còn lại của SK Group tại Masan sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thông lệ. Điều này giúp tạo sự ổn định cho cơ cấu cổ đông của Masan Group trong khi công ty tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng và thực thi các phát kiến chiến lược. Jefferies Singapore Ltd đóng vai trò là cố vấn tài chính và bên bảo lãnh cho SK Group cho việc chào bán cổ phần trên thị trường quốc tế. VietCap là đại lý môi giới cho SK Group. Trước đó, hồi tháng 9, ông lớn Hàn Quốc SK Group đã có thỏa thuận gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với Masan Group thêm tối đa 5 năm. SK Group đã trở thành cổ đông lớn của Masan từ năm 2018 và nắm giữ quyền chọn bán cổ phần cho MSN vào năm 2024. Khi đó, ông lớn Hàn Quốc đã chi ra 530 tỷ won (khoảng gần 11.000 tỷ đồng) để mua 9,5% vốn của Masan Group. Trong quý III/2024, Masan ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 701 tỷ đồng, tăng 15 lần so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ và chi phí lãi vay ròng giảm. Tính trong 9 tháng, Masan đạt 1.308 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số và hoàn thành 130,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kịch bản cơ sở được cổ đông phê duyệt vào đầu năm.