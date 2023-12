Ông Lê Duy Minh bị bắt: DN xăng dầu nợ thuế nghìn tỷ, Cục Thuế hành xử bất thường

Ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) để điều tra về tội Nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Từ năm 2020 đến tháng 7/2022 là giai đoạn ông Lê Duy Minh vẫn đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Duy Minh, sinh năm 1972, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tháng 11/2022, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Duy Minh là cán bộ trưởng thành tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Thuế từ tháng 1/2020.

Theo tìm hiểu của PV.VietNamNet, ngày 10/1/2020, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil từ Chi cục Thuế Quận 3 về Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để quản lý.