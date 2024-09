Ông Hoàng Nam Tiến nhận giải ‘Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng’

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT là 1 trong 12 cá nhân, tổ chức vừa được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - VCA 2024. Lễ trao giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - VCA 2024 được Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam tổ chức ngày 27/9 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng chia sẻ: VCA 2024 nhận được sự hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam. "Điều này khẳng định sứ mệnh và mục tiêu của giải thưởng là góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp nội dung số, tạo nguồn cảm hứng để phát triển mạnh mẽ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, phát triển nhiều sản phẩm nội dung số Việt Nam vươn ra toàn cầu, đóng góp giá trị cao cho kinh tế số Việt Nam", Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng và nhà báo Hà Kim Chi, thành viên Hội đồng giám khảo trao giải cho đại diện MAY Production, đơn vị giành giải "Video/Phim quảng cáo xuất sắc". Ảnh: Anh Ngọc Theo Ban tổ chức, VCA 2024 đã có nhiều đổi mới về thể lệ và có thêm hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung số truyền cảm hứng”. Hạng mục mới này được xem xét, lựa chọn căn cứ vào số lượt bình chọn của cộng đồng kết hợp với các tiêu chí của giải thưởng. Bên cạnh đó, giải thưởng VCA năm nay cũng mở rộng hình thức thể hiện cho 2 hạng mục “Video/phim ngắn xuất sắc” và “Video/phim hoạt hình xuất sắc” để các nhà sáng tạo có thêm cơ hội dự giải. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho hay: “Hồ sơ tham gia giải thưởng năm nay có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng tôi thấy được sự sáng tạo, lòng đam mê với mỗi đề tài các tác giả theo đuổi”. Còn theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải thưởng, VCA 2024 ghi nhận nhiều sản phẩm chất lượng cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Cũng vì thế, Hội đồng Chung khảo đã phải trao đổi kỹ lưỡng để có thể chọn ra các tác phẩm, tác giả xứng đáng nhất. Tập thể Alpha Studio Việt Nam đạt giải “Phim hoạt hình xuất sắc" của VCA 2024, với tác phẩm phim “Cá chép của ông Táo”. Ảnh: Anh Ngọc Đáng chú ý, VCA 2024 nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lĩnh vực hoạt hình khi số lượng hồ sơ cho các hạng mục này chiếm đến gần 30% trên tổng số 300 hồ sơ dự thi. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hoạt hình, bà Phạm Thị Thanh Hà, Trưởng phòng biên kịch Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi năm nay có nhiều nhà biên kịch hoạt hình tham gia và có chất lượng rất tốt, kịch bản phim ngắn hay phim điện ảnh đều ấn tượng. Ngoài ra, cũng có một lượng lớn bộ nhân vật hoạt hình tham gia dự thi. Điều đó chứng tỏ hoạt hình đang ngày càng phát triển, đi sâu vào cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số”. Tại lễ trao giải vào chiều 27/9, Ban tổ chức đã công bố 12 tổ chức, cá nhân được vinh danh ở 8 hạng mục của giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2024. Đây là những cá nhân, đơn vị xuất sắc có sản phẩm nội dung số đóng góp tích cực cho cộng đồng. Cụ thể, ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc”, phim “Cá chép của ông Táo” Công ty TNHH Alpha Studio Việt Nam đạt giải “Video/Phim hoạt hình xuất sắc”; 2 tác giả Bùi Quốc Khánh với tác phẩm “Mật mã cảm xúc” và Đinh Phương Ngọc với tác phẩm “Len” giành giải “Kịch bản phim hoạt hình xuất sắc”; và “Monkey YoYo” của Shanghai Leadjoy Culture Communication Co., Ltd. được vinh danh “Bộ nhân vật hoạt hình xuất sắc”. Tác giả Phan Thanh Quốc nhận giải "Video ngắn xuất sắc" của VCA 2024. Ảnh: Anh Ngọc Ở hạng mục “Video ngắn xuất sắc”, tác phẩm đạt giải thưởng VCA 2024 là “Chạm mặt người nguyên thuỷ trong rừng Amazon” của tác giả Phan Thanh Quốc. Trong khi đó, phim “Trụ cột mà, sao dám mệt - BOSS Cà Phê” của MAY Production đã xuất sắc giành giải hạng mục “Video/Phim quảng cáo xuất sắc”. Với hạng mục “Sản phẩm nội dung số lĩnh vực giáo dục xuất sắc”, giải thưởng VCA năm nay vinh danh Thư viện trường Đại học VinUni, với việc xây dựng cẩm nang số sử dụng trí tuệ nhân tạo – AI tạo sinh hỗ trợ sinh viên phát triển nghề nghiệp. Cùng với đó, giải thưởng “Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc” đã được trao cho Shanghai Leadjoy Culture Communication Co., Ltd. Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT được vinh danh là “Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng”. Chủ sở hữu kênh Hoàng Nam Tiến nhận giải thưởng VCA 2024 hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng". Ảnh: Anh Ngọc Chủ sở hữu kênh Lão Nông Vlog Nguyễn Văn Lưu giành giải “Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng”; còn chủ nhân của hạng mục giải thưởng “Nhà sáng tạo nội dung số truyền cảm hứng” là Đức Tùng Official và Vietales - Chuyện người Việt kể. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận cho 29 tổ chức, cá nhân được đề cử vào vòng Chung khảo của giải thưởng Sáng tạo nội dung số năm nay.