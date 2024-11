Ông Hồ Đức Phớc: Có thể dùng AI, tường lửa để quản lý mạng xã hội

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm rõ thêm một số vấn đề về lĩnh vực thông tin, truyền thông. Theo ông Phớc, chúng ta hiện sống trong thời đại công nghiệp 4.0, kinh tế hướng tới kinh tế xanh, kinh tế số, lĩnh vực công nghệ thông tin là then chốt. Để công nghệ thông tin phát triển có 5 trụ cột cốt lõi. Đầu tiên là hạ tầng công nghệ thông tin, ví dụ như cáp quang, băng thông rộng, công nghệ thông tin vệ tinh, các công nghệ mới xuất hiện... Tiếp đó là dữ liệu lớn để quản lý, chia sẻ, ứng dụng trong thực tiễn. Đặc biệt là vấn đề bảo mật thông tin, đảm bảo an ninh mạng. "Có thể nói đây là cái khóa cốt tử của vấn đề khi có dữ liệu lớn. Hoạt động trên mạng mà không đảm bảo được an ninh mạng thì có nghĩa chúng ta mở khóa cho người ta vào nhà", ông Phớc nêu. Một vấn đề khác là về nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện, Việt Nam đang có nhiều đề án xây dựng phát triển để hướng tới làm chủ công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin như AI, Blockchain, điện toán đám mây... Phó Thủ tướng nêu một số ví dụ về lợi ích của một số công nghệ mới, nhấn mạnh "vì thế cần đẩy mạnh công nghệ thông tin và làm chủ các tiến bộ khoa học". Về vấn đề báo chí và mạng xã hội, ông Phớc nêu, để phát triển báo chí thời gian tới, cần hoàn thiện luật báo chí và pháp luật có liên quan; tăng cường đào tạo và tập huấn cho cán bộ, phóng viên theo kịp công nghệ, theo kịp thời đại; đồng thời cần định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, mới mẻ, đúng đắn và có tính thời sự cao cho báo chí. "Siết tiêu chí, tôn chỉ, mục đích của báo và tạp chí để xác định được nhiệm vụ, chức năng, phạm vi nhiệm vụ của từng báo, từng tạp chí để quản lý phát triển", ông Phớc nói, đồng thời cũng cho biết, sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm một cách kịp thời. Vấn đề kinh tế báo chí, ông Phớc cho biết, sẽ đổi mới cơ chế tài chính cho cơ quan báo chí. Ví dụ, thuế thu nhập của báo in, báo điện tử đã giảm xuống còn 10% để tạo điều kiện cho cơ quan báo chí. Ngoài ra, sẽ tạo điều kiện bằng việc tài trợ ngân sách, tăng đặt hàng báo chí với những thủ tục đơn giản, hiệu quả; tăng cường hiệu quả quảng cáo, hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin... Liên quan vấn đề mạng xã hội, Phó Thủ tướng Phớc nêu, khuyến khích mạng xã hội tuyên truyền các giá trị tốt đẹp, những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp, hạn chế và triệt tiêu các vấn đề tiêu cực, sai trái, vi phạm pháp luật. "Giải pháp thì hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện quy định về các hành vi không được làm, quy định trách nhiệm của chủ nền tảng số, chủ mạng xã hội và cơ quan quản lý. Áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, ví dụ dùng AI để quản lý, dùng tường lửa ngăn chặn, đến các biện pháp khác", ông Phớc khẳng định. Trường Phong - Luân Dũng