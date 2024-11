Ông Donald Trump tuyên bố thắng cử: Giá vàng lao dốc, Bitcoin, USD tăng vọt

Lần đầu phát biểu sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Donald Trump tuyến bố "đã làm nên lịch sử". Giá vàng lao dốc, trong khi đồng Bitcoin và USD tăng vọt. Trưa 6/11 (giờ Việt Nam), các hãng truyền thông lớn của thế giới đồng loạt đưa tin kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đã ngã ngũ, với việc ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa tuyên bố chiến thắng, vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết, qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris phía đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Thị trường tài chính biến động rất mạnh Giá vàng trên thị trường châu Á và châu Âu vào đầu giờ chiều 6/11 (giờ Việt Nam) lao dốc, mất khoảng 40 USD, có lúc về sát ngưỡng 2.700 USD/ounce sau khi đạt mức kỷ lục 2.789 USD/ounce (tương đương 86,4 triệu đồng/lượng) hôm 30/10. Vàng giảm giá do đồng USD tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chốt lời vàng để tránh rủi ro vào thời điểm trước và ngay sau bầu cử. Giá vàng đã tăng kỷ lục, khoảng 30% kể từ đầu năm, từ mức 2.063 USD/ounce. USD tăng giá trong bối cảnh dòng tiền tìm đến loại tài sản có độ an toàn cao này, khi nhiều đồng tiền khác như yen Nhật và NDT lao dốc. Giới đầu tư cho rằng Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump, nhiều nền kinh tế sẽ phải rất "dè chừng". Ông Donald Trump vượt qua bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5/11, sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ảnh: ST Cho dù ông Trump không muốn duy trì một đồng USD mạnh để có lợi thế trong thương mại quốc tế, nhưng ông chủ Nhà Trắng mới cũng không muốn đánh mất vị thế của đồng bạc xanh - quyền lực mềm của Mỹ. Trong bài phát biểu hôm 7/9 tại một cuộc vận động ở bang chiến địa Wisconsin, ông Donald Trump khẳng định sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa của các quốc gia từ bỏ đồng USD nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ. Vị tỷ phú này cam kết sẽ khiến các đồng minh hoặc đối thủ của nước Mỹ phải trả giá đắt nếu không sử dụng đồng USD trong các giao dịch quốc tế. Đây là giải pháp trụ cột mới được bổ sung vào chương trình thuế quan của ông Trump. Tuyên bố trên là kết quả sau nhiều tháng thảo luận giữa ông Trump và các cố vấn kinh tế của ông, về biện pháp trừng phạt đối với các đồng minh hoặc đối thủ cố tình tham gia vào các hoạt động thương mại song phương bằng những loại tiền tệ khác ngoài USD. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh đồng USD đang suy yếu và có thể giảm mạnh hơn nữa vào cuối năm nay, trong năm 2025 và cả năm 2026, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế. Ông Donald Trump tính tới biện pháp chưa từng có này khi mà vai trò của đồng USD trên thị trường quốc tế có dấu hiệu ngày càng suy giảm trong bối cảnh nhiều đồng minh và đối thủ đang tăng cường dùng các đồng tiền khác trong giao dịch song phương, thậm chí đa phương. Gần đây, nhiều nước, trong đó có Nga, đẩy mạnh thanh toán song phương bằng đồng tiền khác với USD và giảm tài sản dự trữ bằng đồng USD, thay vào đó là vàng và euro. Một đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực lên vàng, qua đó khiến giá giảm mạnh. Thị trường tiền số cũng bùng nổ sau khi giới đầu tư đón nhận tín hiệu ông Trump thắng cử. Đồng Bitcoin sáng 6/11 (giờ Việt Nam) tăng thêm 6.000 USD, lập kỷ lục 75.300 USD. Tới đầu giờ chiều, Bitcoin hạ nhiệt còn 74.400 USD. Nhiều đồng tiền số khác cũng tăng mạnh. Ether tăng thêm hơn 7% lên vượt 2.600 USD. Được biết đến là lãnh đạo thân thiện với các tài sản kỹ thuật số, ông Trump ủng hộ tiền số hơn so với bà Harris. Thị trường chứng khoán châu Á tăng khá mạnh với thông tin tích cực về ông Trump. Tới 14h25', chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 2,6%. Nhiều thị trường khác cũng tăng. Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ. Chỉ số CSI 300 giảm 0,5%... Về chính sách, theo những tuyên bố khi vận động bầu cử, ông Donald Trump sẽ áp thuế mạnh hàng nhập khẩu vào Mỹ và gia hạn các khoản cắt giảm từ Đạo luật Cắt giảm Thuế và việc làm (TCJA) năm 2017 của mình, đặc biệt là các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân của TCJA, đồng thời giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 20% hoặc 15% (có khả năng chỉ áp dụng cho sản xuất trong nước). Nhìn chung, chính sách của ông Trump là bảo hộ thương mại, cắt giảm thuế, đặc biệt cho giới siêu giàu, tập đoàn lớn... Tiền sẽ được bơm ra qua các doanh nghiệp. Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ mạnh hơn dưới thời ông Trump. Nhưng giá dầu có thể giảm do ông Trump tính đẩy mạnh khai thác dầu khí. Ông Trump cũng luôn muốn duy trì lãi suất thấp và có nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế, do vậy đồng USD có thể sẽ không quá mạnh, vàng sẽ ổn định trở lại và tăng giá. Giá vàng vẫn được dự báo sẽ lên 3.000 USD/ounce trong năm 2025 dưới thời ông Trump. Thị trường chứng khoán Việt Nam chiều 6/11 tăng mạnh. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 15,52 điểm (+1,25%) lên 1.261,28 điểm. Thanh khoản tăng lên 15,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có gần 14,2 nghìn tỷ đồng trên HoSE. HNX-Index tăng 1,3% lên 227,76 điểm. Upcom-Index tăng 0,9% lên 92,71 điểm.