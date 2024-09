Ông Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng không được đặc xá năm 2024

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trong hơn 3.700 phạm nhân được xét đặc xá lần này không có tên của các ông Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng. Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm đã trả lời báo chí nhiều thông tin xung quanh các phạm nhân được đặc xá dịp này. Theo Quyết định số 597, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết trong số 3.763 phạm nhân được đặc xá lần này có 403 phạm nhân phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; có 561 phạm nhân là người dân tộc thiểu số (người Mông là 60, Thái 35, Mường 49, Dao là 54, Tày 121, Nùng 70, Ê-đê 8…). Ông Chu Ngọc Anh (Ảnh: Tiến Tuấn). Về tỷ lệ tội phạm, trong những người được đặc xá lần này có 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm tội các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp và 403 người phạm các tội về trật tự, quản lý kinh tế; 275 người phạm các tội về chức vụ và 2.494 người phạm các tội khác. "Các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bí thư Hà Nội), Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Hải Dương), Đinh La Thăng (cựu Bí thư TPHCM) không nằm trong danh sách được đặc xá đợt này", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm thông tin. Thông tin thêm về số phạm nhân nước ngoài được đặc xá, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, lần này có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài (19 nam, 1 nữ) được đặc xá. Trong số này gồm 9 người Trung Quốc, 3 người Lào, 2 người Campuchia, 2 người Mỹ và 1 người Nam Phi, 1 người Ấn Độ, 1 người Ireland... "20 phạm nhân nước ngoài được đặc xá gồm nhiều tội danh như giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp…", ông Việt nói. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sau khi các trường hợp này được đặc xá, Bộ Ngoại giao sẽ gửi công hàm đến cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự ở các nước để đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận người đặc xá, triển khai thủ tục đưa những người này trở về nước hoặc đến nơi cư trú an toàn, phù hợp. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh đặc xá khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. "Quá trình xét, quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ", ông Hà nhấn mạnh. Theo ông, khi xem xét đặc xá đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định, đó là: đặc xá phải được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của pháp luật, để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá. "Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những người có hành vi phạm tội là nghiêm trị kết hợp với khoan hồng. Chính vì vậy, hình phạt mà pháp luật hình sự áp dụng không chỉ nhằm trừng trị những người có hành vi phạm tội mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật và quy tắc xử sự của cuộc sống, cảnh tỉnh, ngăn ngừa họ không phạm tội mới", ông Hà nhấn mạnh.