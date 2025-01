Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sáng 11/1, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai). Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Lào Cai ở vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 1994-1996. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí ở cơ quan này, đến năm 2010 thì giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. Giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8/2015, ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015 làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, ông làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ 11/2020). Giai đoạn tháng 1/2021-6/2021, ông Đặng Xuân Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai. Từ tháng 6/2021 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An Ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2024) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông An cũng bị kết luận vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Bộ Chính trị, những vi phạm đó gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Vì thế ngày 10/1, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An và đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.