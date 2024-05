Ông Đặng Tất Thắng bị công an truy tìm: Những vụ bôi nhọ nhắm vào sếp Sacombank

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng nhằm kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bước đầu, Cơ quan ANĐT xác định, ông Đặng Tất Thắng, sinh ngày 29/10/1981; quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, tại quyết định truy tìm này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm.

Ông Đặng Tất Thắng. Ảnh: FLC.

Ông Đặng Tất Thắng nguyên là Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways) bị khởi tố và tạm giam vào năm 2022, Sacombank do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu hãng hàng không này với tư cách là chủ nợ lớn nhất.