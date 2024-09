Ông chủ Tesla có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên vào năm 2027

Theo dự báo của Informa Connect Academy, tỷ phú Elon Musk có thể trở thành người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản dự kiến đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2027. Tỷ phú Elon Musk tới dự một sự kiện tại Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN) Tỷ phú Elon Musk tới dự một sự kiện tại Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN) “Đế chế” kinh doanh rộng lớn của tỷ phú Elon Musk, bao gồm các lĩnh vực từ xe điện và mạng xã hội đến tên lửa vũ trụ và cấy ghép não nhỏ, có thể sớm đưa ông trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản lên tới nghìn tỷ USD. Thành công trong kinh doanh đã đưa tỷ phú Musk thành một trong những người có ảnh hưởng nhất và gây tranh cãi nhất trên thế giới. Ông chủ của Tesla hiện là người giàu nhất hành tinh, với khối tài sản ước tính gần 250 tỷ USD. Theo dự báo của Informa Connect Academy, tỷ phú Musk có thể trở thành người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản dự kiến đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2027. Informa lưu ý rằng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Musk đang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ trung bình 110% mỗi năm, khiến ông trở thành "người được yêu thích nhất" để đạt mốc nghìn tỷ USD đầu tiên. Tuy nhiên, ông Musk cũng phải cạnh tranh với một số đối thủ đáng gờm. Sự tăng trưởng nhanh của Nvidia, nhà sản xuất chip máy tính đang thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, có thể giúp Jensen Huang, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Nvidia, trở thành tỷ phú vào năm 2028. Theo Bloomberg, ông Huang có giá trị tài sản ròng là 104 tỷ USD. Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cũng đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD vào năm 2028. Việc liệu tỷ phú Musk có đạt được mốc nghìn tỷ USD đầu tiên hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào tương lai của Tesla, thành công lớn nhất của ông. Hãng xe điện do tỷ phú Musk sáng lập đã trở thành công ty ôtô giá trị nhất thế giới, với giá trị khoảng 710 tỷ USD. Điều này khiến nó có giá trị cao hơn Coca-Cola, Bank of America và Boeing cộng lại. Tesla là tài sản lớn nhất của tỷ phú Musk. Ông sở hữu gần 13% cổ phần của công ty, trị giá khoảng 93 tỷ USD với giá hiện tại. Nếu Tesla tiếp tục phát triển, nó có thể đẩy tài sản của ông Musk vượt 1.000 tỷ USD. Hãng CNN dẫn lời nhà phân tích chứng khoán Dan Ives tại Wedbush Securities cho hay tỷ phú Musk đã định vị bản thân để đạt được những thành tựu mới trong những năm tới khi Tesla tận dụng tối đa hệ thống lái tự động hoàn toàn, Robotaxis và tương lai của xe điện. Tất nhiên, điều đó không phải là các yếu tố đảm bảo. Tesla phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là từ các hãng đối thủ giá rẻ ở Trung Quốc. Công ty đã gặp khó khăn trong một số thời điểm, với doanh số bán hàng giảm mạnh khiến cổ phiếu giảm tới 60-70% trong năm 2022. Nhà sản xuất ôtô này cũng đã nhiều lần tiến hành đưa xe về xưởng sửa chữa một phần do lỗi tính năng Autopilot. Tỷ phú Musk tiết lộ rằng Tesla từng phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2008 trước khi nhận được khoản vay cứu nguy vào phút chót. Mặc dù Tesla là tài sản lớn nhất của tỷ phú Musk, nhưng công ty này không phải là tài sản duy nhất của ông. Ông cũng sở hữu cổ phần trong công ty xây dựng đường hầm The Boring Company và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI. Tiếp đó là SpaceX, công sản xuất tàu vũ trụ của ông Musk, đã tạo nên lịch sử vào hôm 12/9 sau khi thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của các phi hành gia tư nhân. Theo Bloomberg, tỷ phú Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần của SpaceX, được định giá 210 tỷ USD tính đến tháng 6/2024. Tỷ phú Musk cũng sở hữu Neuralink, một công ty khởi nghiệp cấy ghép chip não, với hy vọng giúp những người bị liệt phục hồi khả năng vận động. Một phần tài sản khác của tỷ phú Musk đến từ doanh nghiệp được cho là gây tranh cãi nhất của ông: nền tảng truyền thông xã hội X. Tỷ phú Musk đã mua lại mạng xã hội Twitter vào năm 2022 với giá 44 tỷ USD và sau đó đổi tên thành X. Tuy nhiên X đã mất giá nhanh khi thuộc quyền sở hữu của ông Musk./.