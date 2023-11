Ông chủ Tân Hiệp Phát xài 'luật của Thanh' chiếm đoạt 2 dự án ngàn tỉ đồng của nữ đại gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh (SN 1953), giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát , và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), phó giám đốc Tân Hiệp Phát; Trần Ngọc Bích (1984), nguyên phó giám đốc Tân Hiệp Phát, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra cáo buộc 3 cha con bị can Thanh đã chiếm đoạt số tiền 767 tỉ đồng của 4 bị hại thông qua chiêu cho vay lãi thế chấp bằng các dự án, thửa đất thấp hơn với giá trị thực tế. Sau đó, 3 bị can đã "dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản".

Bằng thủ đoạn này bị can Thanh đã chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai, số tiền hơn 600 tỉ đồng.

Theo kết luận, năm 2017, bà Đặng Thị Kim Oanh cần tiền để tiếp tục đầu tư vào dự án Minh Thành ở Đồng Nai nhưng không vay được vốn ngân hàng. Qua một người quen hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nữ đại gia Kim Oanh được kết nối với trợ lý của ông Trần Quí Thanh.

Trợ lý của chủ tịch Tân Hiệp Phát thông tin với bà Oanh rằng "Chú Thanh có nguồn tài chính, nhiều tiền lắm". Khi bà Oanh chuyển hồ sơ dự án Minh Thành thì trợ lý ông Thanh nói chỉ vay được 350 tỉ đồng và hỏi "chị còn dự án nào không".

Khi biết bà Oanh đang đầu tư thêm dự án Nhơn Thành, trợ lý của ông chủ Tân Hiệp Phát cho biết chỉ có cách "chuyển nhượng các dự án Minh Thành, Nhơn Thành cho ông Thanh" thì được vay 500 tỉ đồng và điều kiện phải "cắt phế" lại 5% số tiền vay trả phí môi giới. Hình thức vay tiền là chuyển nhượng cổ phần hoặc làm thủ tục mua bán các dự án bà Oanh đang sở hữu.

Sau đó, bà Oanh đến trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát nhưng không gặp được ông Trần Quí Thanh. Đến đầu tháng 11-2019, ông Thanh đồng ý gặp bà Oanh tại trụ sở Tân Hiệp Phát và được trợ lý yêu cầu "phải bỏ hết điện thoại bên ngoài vì chú không thích ai cầm điện thoại khi làm việc với chú".

Tại cuộc gặp, ông Thanh đồng ý cho nữ đại gia vay với điều kiện phải chuyển nhượng toàn bộ 2 dự án sang cho Tân Hiệp Phát. Thấy điều kiện ông chủ Tân Hiệp Phát đưa ra bất lợi và "thiệt thòi" cho mình, nữ đại gia Kim Oanh nài nỉ tìm phương án khác.