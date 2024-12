One UI 7 Beta 2 khắc phục triệt để 14 lỗi trên Galaxy S24

Samsung vừa tung bản cập nhật One UI 7 Beta 2 cho dòng Galaxy S24, khắc phục 14 lỗi đáng chú ý và cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng One UI 7 Beta vừa gửi "món quà" đầu tuần cho người dùng Galaxy S24 với bản cập nhật Beta 2. Lần này, Samsung tập trung vào việc "dọn dẹp" đến 14 lỗi đã được ghi nhận trước đó. Tin vui cho các fan Samsung đang dùng Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra trong chương trình Beta: bạn đã có thể tải ngay bản cập nhật mới từ đường dẫn Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Bản cập nhật mang số hiệu ZXL5 này có dung lượng khoảng 1GB, vẫn giữ nguyên bản vá bảo mật tháng 12 và chưa có tính năng mới. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trước khi One UI 7 chính thức "chào sân" vào tháng 1 trên dòng Galaxy S25. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, đừng quên kiểm tra nhật ký thay đổi chi tiết bên dưới nhé! Những thay đổi trong bản cập nhật One UI 7 Beta 2 Phiên bản S/W: One UI 7.0, ZXL5 Các lỗi đã được sửa: Sửa lỗi hiển thị liên tục và sự cố hoạt động sau khi đóng Now Bar.

Sửa lỗi hiển thị của ứng dụng trong ngăn kéo cá nhân.

Sửa lỗi không thể kết nối không dây với một số thiết bị TV thông qua Dex.

Sửa lỗi không áp dụng độ trong suốt cho widget Nhắc nhở (cần cập nhật ứng dụng).

Cải thiện độ chậm khi chuyển đổi giữa các ứng dụng trên màn hình gần đây.

Cải thiện tốc độ truy cập Smart Select trong Edge Panel.

Cải thiện sự cố đặt lại ngẫu nhiên khi sử dụng chế độ tiết kiệm pin.

Cải thiện chức năng GPS.

Sửa lỗi hoạt động của Quick Panel.

Thêm tùy chọn cài đặt tần số quét màn hình trong Game Booster.

Sửa lỗi kết thúc cuộc gọi và sự cố đóng ứng dụng Tin nhắn Samsung.

Sửa lỗi màu nền bị mất trong widget Thời tiết.

Sửa lỗi kết nối WiFi/NFC khi được cài đặt theo Routine.

Đã phản ánh nhiều cải tiến khác. Các lỗi vẫn còn tồn đọng Vấn đề đôi khi bảng công cụ (Tool Panel) trong Edge Panel không xuất hiện.