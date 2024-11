Ồn ào chuyện livestream gây sát thương Như Quỳnh, Hồ Văn Cường

Cộng đồng hâm mộ giọng ca Như Quỳnh và Hồ Văn Cường đang vô cùng bức xúc trước màn tấn công bằng ngôn từ của cựu người mẫu Trang Trần. Đã hơn một lần tấn công Hồ Văn Cường Khi còn sống Phi Nhung sở hữu lượng fan đông đảo. Cho nên, khi mối quan hệ giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường ở trạng thái “cơm không lành, canh chẳng ngọt” rất nhiều fan của Phi Nhung đã tấn công Hồ Văn Cường. Giọng ca Bông điên điển đã ra đi trong bão dịch Covid-19. Cứ tưởng những buồn vui nơi trần thế sẽ theo chị mà nguôi ngoai cùng năm tháng, thế nhưng ngay khi Phi Nhung vừa nằm xuống, khuya 9/10/2021 Trang Trần đến thẳng nhà Hồ Văn Cường livestream, hỏi có phải Hồ Văn Cường nhờ một CEO đòi lại số tiền từ Phi Nhung? Hồ Văn Cường im lặng, tâm trạng bối rối, lo lắng. Mẹ của Hồ Văn Cường lúc ấy phải lên tiếng thay con: “Mong mọi người không lan truyền tin đồn, tội Phi Nhung, dù sao bây giờ cũng qua đời”. Sáng 10/10/2021, Trang Trần tiếp tục livestream chỉ trích Hồ Văn Cường bằng những ngôn như gọi mẹ con Hồ Văn Cường là loại vong ân bội nghĩa…

Ngọc Sơn đã giang tay khi Hồ Văn Cường gặp sóng gió. Khi ấy Hồ Văn Cường mới 18 tuổi. Người bênh Phi Nhung thì nói 18 tuổi là đủ để chịu trách nhiệm với cuộc đời này. Fan club Hồ Văn Cường được hình thành từ tình yêu thương của những nhiều người có trải nghiệm làm vợ, làm mẹ, làm bà… dành cho một ca sĩ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Hồ Văn Cường. Họ đùm bọc, chở che Hồ Văn Cường. Nhiều đồng nghiệp đi trước cũng động lòng trước hoàn cảnh Hồ Văn Cường. Ngọc Sơn sẵn sàng đến bên Hồ Văn Cường dìu dắt chàng thanh niên trong lúc sóng gió bủa vây. Mang hai ngôi sao lên bàn cân Bây giờ sóng gió lại nổi lên, cô này không thể chịu đựng nổi khi giọng ca bolero hàng đầu, người được mệnh danh “Idol của Idol” lại mời Hồ Văn Cường tham gia trong đại nhạc hội do mình tổ chức - Người tình và quê hương. Nếu coi lại show của những mùa xuân trước, loạt tên tuổi ăn khách hàng đầu đều đã xuất hiện ở bữa tiệc âm nhạc của Như Quỳnh như Trấn Thành, Lệ Quyên… Trấn Thành làm mưa làm gió trên màn ảnh nhưng bận bịu cỡ nào cũng thu xếp để đến với bữa tiệc của Như Quỳnh, vì mối quan hệ của hai nghệ sĩ ở ngoài đời khá thân thiết. Trấn Thành luôn ủng hộ nhiệt tình sản phẩm của đàn chị. Không chỉ Trấn Thành, Lệ Quyên cũng dành cho Như Quỳnh nhiều tình cảm, gọi đàn chị là “Idol”. Nhiều nghệ sĩ coi Như Quỳnh là thần tượng không hiếm. Nhạc sĩ Trúc Hồ - tác giả Em đã quên một dòng sông - từng đánh giá phải nửa thế kỷ mới có một hiện tượng như Như Quỳnh. Giọng ca Duyên phận ở thời hoàng kim có khả năng cân nhiều dòng nhạc, có thể nhảy múa không thua dancer và sở hữu nhan sắc vượt trội. Fan của Như Quỳnh phản hồi: ''Trang Trần đang ở đâu khi Như Quỳnh nổi đình đám với Chuyện hoa sim, Người tình mùa đông?''. Đây là lời đáp của cô này: “Em bán đĩa lậu 25 năm trước không có bài nào em không thuộc”. Nhưng chỉ vì thuộc hết bài hát mà có quyền phán xét, chỉ trích, bôi nhọ danh dự người khác hay sao? Trang Trần phát ngôn: "Như Quỳnh làm gì có cửa so với đẳng cấp của Phi Nhung". Nếu Phi Nhung còn sống nghe được lời này hẳn sẽ không vỗ tay mà trách Trang Trần hồ đồ. Sinh thời Phi Nhung không ít lần kể Như Quỳnh đã nổi tiếng rần rần thì Phi Nhung vẫn chưa đâu ra đâu, còn lén xem Như Quỳnh hát để học hỏi theo. Lần khác, Phi Nhung lại kể: “Hồi đó, tôi cũng chuẩn bị đi hát rồi, tôi không biết phải làm sao để khán giả thích như chị ấy…”.

Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Trường Vũ, Phi Nhung (từ trái qua phải) - 4 ngôi sao của dòng bolero có quan hệ êm đẹp từ sân khấu đến đời thực. Không chỉ Phi Nhung, Quang Lê cũng từng thần tượng Như Quỳnh. Khi tên tuổi Như Quỳnh đã phủ sóng thì Quang Lê vẫn còn đang loay hoay tìm đường. Sau này, Phi Nhung, Quang Lê đều nổi tiếng nhưng vẫn giữ mối quan hệ ổn thỏa với Như Quỳnh. Người hâm mộ đều biết đời riêng của giọng ca Duyên phận trắc trở, lại nặng gánh gia đình, sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, ngay cả giai đoạn sa sút phong độ Như Quỳnh vẫn giữ được lượng khán giả trung thành. Hãy tôn trọng đời riêng của nghệ sĩ Trang Trần gọi Như Quỳnh là “con mụ”, gọi là Hồ Văn Cường là “kẻ phản phúc” công khai trên sóng livestream. Chỉ riêng điều này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng những người yêu nhạc bolero nói chung, trong cộng đồng yêu mến tiếng hát Như Quỳnh, yêu mến tiếng hát Hồ Văn Cường nói riêng. Như Quỳnh mời Hồ Văn Cường diễn trong live show riêng của chị, có gì để “ném đá”? Bởi với quan điểm của Như Quỳnh, chuyện riêng của Hồ Văn Cường chỉ Hồ Văn Cường biết rõ. Chị là người đi trước luôn mong muốn điều tốt đẹp cho người đi sau. Chị cũng đặt niềm tin vào giọng ca trẻ Hồ Văn Cường ở chuyên môn, ở đạo đức. Nếu nhìn lại những live show trước sẽ thấy Như Quỳnh ưu ái người trẻ. Chị mời cả rapper nhí gốc Việt mà khán giả trong nước chẳng biết là ai lên sân khấu. Chị mời một số gương mặt không có khả năng bán vé nhưng có tiềm năng nghệ thuật tham gia liveshow. Nên nhớ các live show trước của Như Quỳnh, không có sự tham gia của Hồ Văn Cường khán giả đều đông, phủ kín hoặc gần phủ kín rạp. Phóng viên liên lạc với bầu sô có công đưa Như Quỳnh về Việt Nam mà Trang Trần đã nhắc trong livestream, ông nói không hề biết chuyện Trang Trần tấn công Như Quỳnh và Hồ Văn Cường, cũng không để tâm mấy chuyện này. Ai cũng hiểu, quan hệ giữa bầu sô và ca sĩ luôn rắc rối nhưng đó là thế giới riêng của họ. Nếu không thể giải quyết êm đẹp những rắc rối phát sinh trong quá trình làm việc, bầu sô và ca sĩ có thể nhờ pháp luật can thiệp. Ai cần Trang Trần gây sát thương kiểu ấy?

Hãy để giọng ca Bông điên điển được ngủ yên và người được chị nhận là con nuôi được vui vẻ bước tiếp trên hành trình cuộc sống. Như Quỳnh không lên tiếng, Hồ Văn Cường cũng vậy. Trang Trần kêu gọi fan Phi Nhung vào xem cô tấn công Như Quỳnh, Hồ Văn Cường. Nếu fan Phi Nhung ủng hộ hành xử thiếu nhân văn, kém văn hóa của Trang Trần, ở nơi xa xôi Phi Nhung hẳn sẽ không vui. Theo Tiền Phong