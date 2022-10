Ổi nhiều vitamin C, ăn rất tốt, nhưng ăn kiểu này thành ‘cực kỳ độc hại’

Con người ở thời đại nào cũng có những thách thức khác nhau trong việc duy trì sức khỏe. Nếu như trước đây nỗi bận tâm lớn nhất của chúng ta là không có đủ thức ăn. Thì ngày nay, khi đồ ăn, thức uống ngày càng dư dả cũng là lúc chúng ta phải tìm cách phòng ngừa thật tốt các căn bệnh do thói quen ăn uống vô độ.



Ổi là loại quả dân dã, có giá bán rất rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng cực kỳ cao. Trong 100 gam ổi có chứa: 1g protein, 15mg canxi, 1mg sắt, 0,06mg retinol (vitamin A), 0,05mg thiamin (vitamin B1) và 200mg axit ascorbic (vitamin C), thậm chí hàm lượng vitamin C cao trong quả ổi còn hơn đáng kể so với quả cam.



Các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyên chúng ta nên tiêu thụ ổi bởi chúng có chứa nhiều vitamin và chất xơ, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trì hoãn quá trình lão hóa, ổn định đường huyết, tốt cho hệ miễn dịch.



Nhưng nhược điểm lớn nhất của ổi đó là quá cứng, khi ổi xanh có vị quá chát, phần hạt của ổi cũng rất khó tiêu hóa, vì thế khi tiêu thụ ổi cần phải lưu ý một số vấn đề sau đây để sức khỏe của cả gia đình bạn không bị ảnh hưởng.