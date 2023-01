Oanh 'Hà', người đàn bà giang hồ không muốn quay đầu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ tiến hành phá án, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển ma túy. Một tổ công tác phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp.

Cùng lúc, một mũi công tác khác của Ban chuyên án bắt giữ một số đối tượng tại TP.HCM, thu giữ hàng chục kilogam ma túy. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp và 2 ôtô.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ôtô có cất giấu tổng cộng 1,5 tấn ma túy, vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP.HCM. Chúng thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam, sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (là nghi phạm truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Oanh "Hà". Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 người liên quan, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ, các nghi phạm đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Lần này thì chắc chắn Oanh "Hà" không còn cơ hội để ôm mộng làm bà "trùm" nữa rồi. Với liên khúc các tiền án, tiền sự, nhân thân cực kỳ xấu, chắc chắn, kết cục được báo trước của Oanh "Hà" sẽ rất nặng nề. Nhưng đó là cái giá mà người đàn bà chưa từng muốn quay đầu này phải chấp nhận.