Ô tô va chạm với xe máy lúc rạng sáng ở Hà Nội, 3 người tử vong

Đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, Hà Nội), ô tô tải bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 13/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong đã xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua huyện Đông Anh, Hà Nội). Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát 98C- 308.XX (chưa rõ người điều khiển), lưu thông theo hướng đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân. Đến đoạn gần chân cầu Nhật Tân thì va chạm với xe máy biển số 29Z1- 132.XX (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông cùng chiều. Hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Hưng/VOV giao thông Sau cú va chạm mạnh, ô tô tải tiếp tục kéo lê xe máy một đoạn rồi đâm lên hộ lan giữa đường. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 người đi xe máy và 1 phụ xe tải. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến đo đạc hiện trường và phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh giải quyết vụ việc. Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ tai nạn.