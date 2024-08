Ô tô Trung Quốc tràn vào, đại lý ngóng khách

Với giá từ trên dưới 1 tỉ đến hơn 2 tỉ đồng và chính sách giảm giá, ưu đãi chưa thật sự hấp dẫn, các dòng ô tô xuất xứ Trung Quốc kém hấp dẫn khách hàng hơn so với xe của Hàn Quốc, Nhật Bản.



Giá cao để... khẳng định chất lượng

Tại các đại lý của Lynk & Co và BYD, nhân viên kinh doanh cho biết không có chính sách ưu đãi giá, xe được bán theo đúng giá niêm yết của hãng để "khẳng định chất lượng ngay từ đầu". Theo đó, chiếc Lynk & Co 09 đã sử dụng 1 năm vẫn có thể bán lại với giá 2,199 tỉ đồng, Lynk & Co 01 là 999 triệu đồng, Lynk & Co 05 là 1,599 tỉ đồng...