Ô tô tông gãy barie trạm ETC: Tài xế và nhà thầu bắt đền lẫn nhau

Trạm thu phí Túy Loan nơi xảy ra vụ việc

Sau khi xảy ra sự việc, anh Toàn yêu cầu bộ phận làm việc tại trạm thu phí lập biên bản hiện trường và phải có trách nhiệm bồi thường hư hỏng đối với ô tô của anh. Tuy nhiên, nhân viên trạm lại yêu cầu anh bồi thường vì làm hư hỏng barie.

“Trong tài khoản tôi còn 18 triệu đồng nên khi vào làn, tôi đinh ninh hệ thống đã quét, trừ tiền. Cần barie tự đóng là do lỗi hệ thống của trạm chứ không phải do tôi. Tuy nhiên, nhân viên trạm yêu cầu tôi phải bồi thường do làm hư hỏng barie”, anh Toàn thông tin.