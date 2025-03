Ô tô tải va chạm với xe máy ở Hà Nội, 2 người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến 2 người gồm: anh Đ. và anh Q. tử vong tại chỗ, chị L. bị gãy chân được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy bị hư hỏng nặng, văng xa khoảng 10 mét.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Tam Đồng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ tai nạn.