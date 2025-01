Ô tô nhả khói trắng: Nguyên nhân và cách khắc phục

Ống xả ô tô nhả khói trắng là hiện tượng phổ biến, nếu không được xử lý sớm có thể gây hư hỏng và giảm tuổi thọ động cơ. Nguyên nhân khiến ô tô nhả khói trắng Ô tô xả khói trắng được xem là hiện tượng bình thường nếu khởi động xe trong vùng khí hậu lạnh. Nguyên nhân do nước ngưng tụ trong ống xả của xe. Khi xe khởi động, ống xả nóng lên, nước bốc hơi, thoát ra ngoài gặp không khí lạnh ngưng tụ lại thành các hạt nước nhỏ li ti, quan sát sẽ thấy màu trắng. Tuy nhiên, nếu xe xuất hiện khói trắng không phải ở vùng khí hậu lạnh hoặc thải ra trong suốt quá trình vận hành thì cần phải lưu tâm. Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe nhả khói trắng: Rò rỉ hệ thống nước làm mát Khi hệ thống nước làm mát bị rò rỉ, chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, làm bẩn dầu động cơ, dẫn tới khí thải chuyển sang màu trắng đục. Ngoài ra, khói trắng nhả ra từ ống xả ô tô có thể do động cơ xăng đốt cháy nước làm mát hoặc dầu hộp số của xe. Đối với động cơ diesel, khói trắng xuất hiện có thể do nước làm mát lọt vào buồng đốt tương tự động cơ xăng hay nhiên liệu không hoàn toàn cháy sạch. Ô tô nhả khói trắng do nhiều nguyên ngân khác nhau. (Ảnh: Parkside Motors) Vòi phun nhiên liệu lỗi Kim phun nhiên liệu bị lỗi hoặc rò rỉ sẽ làm gián đoạn quá trình cung cấp nhiên liệu vào buồng đốt. Hỗn hợp hòa khí không được cung cấp đúng cách gây hiện tượng dư thừa sau khi đốt cháy. Vì thế, khí thải từ ống xả sẽ có màu trắng hoặc xám. Cách khắc phục ô tô nhả khói trắng Khi thấy xuất hiện tình trạng nhả khói trắng, cần xác định nguyên nhân, từ đó có cách khắc phục triệt để. Kiểm tra ống xả: Cần kiểm tra ống xả ô tô xem nguyên nhân có phải do nước đọng trong ống xả hay không. Nếu không phải do nước đọng trong ống xả, hãy kiểm tra nước làm mát. Kiểm tra nước làm mát: Trường hợp ống xả nhả khói trắng đi kèm mùi ẩm khó chịu, cần kiểm tra nước làm mát, mức dầu hộp số để xác định nguyên nhân. Nếu két nước làm mát bị hụt nước, đồng thời động cơ quá nóng, cần bổ sung nước làm mát và dầu hộp số trước khi sửa chữa. Nếu cần thiết phải đưa xe tới trung tâm uy tín để kiểm tra toàn diện. Kiểm tra miếng đệm cửa vào: Miếng đệm có vai trò phân phối hỗn hợp đốt và chất làm mát đến cổng nạp riêng biệt. Các cổng này được đặt tại đầu các xy lanh. Nếu miếng đệm bị hỏng, chất làm mát sẽ vào buồng đốt, tạo khói trắng. Để khắc phục tình trạng này, cần tháo ống nạp, kiểm tra miếng đệm vào. Nếu phát hiện rò rỉ hoặc gỉ sét, nên thay mới. Ngoài ra, đầu xy lanh bằng nhôm cũng dễ bị gãy khi quá nhiệt. Bộ phận này giúp kết nối khối động cơ với miếng đệm đầu. Nếu đầu xy lanh hỏng, cần thay mới. Theo VTC News