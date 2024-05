Ô tô mới không còn được miễn phí lập hồ sơ đăng kiểm từ 15/6

Thời gian qua, do chưa có quy định về việc thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, chi phí phục vụ cấp tem kiểm định, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu nên gây thiệt thòi cho các đơn vị đăng kiểm do vẫn phải sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ việc lập hồ sơ phương tiện, in giấy chứng nhận và cấp tem kiểm định.

Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, quy định phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện cho ô tô được miễn đăng kiểm lần đầu là cần thiết và phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi, nguồn thu cho các đơn vị đăng kiểm để duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 6/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo một Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, thông thường các trung tâm phải bố trí 1 cán bộ chuyên lập hồ sơ.

"Ước tính trung tâm sẽ phải chi khoảng 25-27 triệu/tháng để thực hiện việc lập hồ sơ cấp, miễn phí đối với xe ô tô mới. Việc này được thực hiện kéo dài từ cuối tháng 3/2023 đến nay. Do đó, khi đơn vị được thu 46.000 đồng từ 15/6 tới đây cũng chỉ phần nào bù đắp cho chi phí vận hành của trung tâm”, vị này thông tin.