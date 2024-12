Ô tô mới dồn dập ra mắt dịp cuối năm

Trong tháng 12/2024, thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận thêm hàng loạt mẫu xe mới, gồm cả nâng cấp lẫn phiên bản hoàn toàn mới, để chuẩn bị cho dịp tiêu thụ ô tô sôi động nhất năm. 1. Mazda CX-8 Nhà phân phối Thaco đã thông báo sắp ra mắt bản nâng cấp dành cho Mazda CX-8, thông tin của xe đã được công bố trên trang chủ với những cập nhật về thiết kế và trang bị, đồng thời giá bán cũng được thay đổi với mức tăng từ 20 tới 25 triệu đồng và lược bớt một phiên bản so với trước. Cụ thể, Mazda CX-8 2025 hiện còn ba phiên bản: Luxury giá 969 triệu đồng, Premium giá 1,049 tỷ đồng và Signature AWD giá 1,149 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin trên trang web chính thức vẫn còn duy trì giá bán và thông tin các phiên bản cũ do đang trong giai đoạn xả hàng tốn kho cuối cùng. Mẫu xe mới vẫn được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L tương tự trước đây, sản sinh ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Cùng với đó là hệ thống an toàn i-Activesense với nhiều tính năng tích hợp như: Kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động... Thiết kế ngoại thất của Mazda CX-8 mới được thay đổi ở cụm đèn LED mỏng hơn, lưới tản nhiệt hiện đại, ốp vòm bánh được làm nổi hơn và có cùng màu với thân xe. Khoang cabin vẫn giữ nguyên phong cách trước đây với da bọc Nappa cao cấp cùng tông màu nâu đỏ Chrome Brown, với các trang bị tiện nghi được nâng cấp. 2. Toyota Fortuner Toyota Việt Nam chuẩn bị bán ra bản nâng cấp của Fortuner vào ngay tháng 12 này với điểm nhấn là một phiên bản máy xăng giá rẻ với định vị dưới so với Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 hiện tại. Dự kiến phiên bản mới sẽ cắt giảm đáng kể các trang bị, đặc biệt là ở phần ngoại thất và tiện ích nội thất. Theo đó, phiên bản mới sẽ có tay nắm cửa cùng màu thân xe, bánh mâm kích thước nhỏ 17 inch và không có giá nóc. Trong khoang cabin, xe chỉ sở hữu ghế nỉ, chỉnh tay toàn bộ các ghế và kết nối điện thoại với xe theo dạng dây trực tiếp, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch...Hệ thống an toàn trên phiên bản Toyota Fortuner máy xăng giá rẻ cũng sẽ chỉ cơ bản nhưng động cơ sẽ tiếp tục sử dụng máy xăng 2.7L sức mạnh tương tự các phiên bản khác. Ngoài phiên bản mới, các bản Legender của Toyota Fortuner cũng dự kiến được nâng cấp, đáng chú ý nhất là hai bản sử dụng động cơ xăng cũng được mang nhãn hiệu này, đó là Fortuner 2.7AT 4x2 và 2.7AT 4x4, tương tự như hai phiên bản máy dầu hiện tại là 2.4 AT 4x2 và 2.8 AT 4x4. Các phiên bản Legender xăng này sẽ nhận một số nâng cấp, điển hình như hệ thống âm thanh với việc được nâng lên thành 11 loa JBL tương tự bản cao cấp nhất. Trong khi đó, thông tin từ đại lý cho thấy các bản Legender mới này dự kiến chưa bổ sung hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. 3. Haval Jolion Suốt nhiều tháng gần đây, thông tin mẫu xe Haval Jolion chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam đã được lan truyền liên tục trên mạng xã hội. Giữa tháng 11 vừa qua, những hình ảnh đầu tiên về xe xuất hiện tại cảng chờ thông quan đã xác nhận cho màn ra mắt sắp tới trong tháng này. Theo đó, Haval Jolion tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 2 phiên bản Pro và Ultra. Corsover này được trang bị hệ thống hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện cho tổng công suất 190 mã lực, cùng với đó là 4 chế độ lái có sẵn gồm: Tiết kiệm, thông thường, thể thao và tuyết. Haval Jolion dự kiến sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị cỡ lớn nhất hiện nay như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V....Ngoại hình xe được thiết kế năng động và thể thao với kiểu dáng mui thấp về phía sau để cải thiện tính khí động học. Khoang nội thất có một số chi tiết tương đồng với Haval H6 trước đây, sở hữu 2 màn hình thể hiện đồng hồ và giải trí với kích thước 7 inch và 10,3 inch. 4. Các mẫu xe của Dongfeng Thương hiệu xe du lịch mới mẻ của Trung Quốc sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam ít ngày tới với 4 sản phẩm. Theo thông báo chính thức trên trang web của hãng, các mẫu xe dự kiến được giới thiệu gồm: Box, E70, Mage và Huge. Trong đó, hai mẫu Box và E70 là xe thuần điện với gầm thấp, Mage và Huge là hai mẫu xe gầm cao có hệ thống Hybrid. Các sản phẩm này sẽ mang lại những nét tươi mới và thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu Dongfeng vốn chỉ được biết đến thông qua các dòng xe tải, xe ben trước đây. Bên cạnh các trang bị hệ thống động lực mạnh mẽ, xe Dongfeng tại Việt Nam dự kiến sẽ sở hữu hàng loạt tính năng an toàn và tiện ích hiện đại nhưng tập trung vào phiên bản cao cấp nhất. Ô tô Dongfeng được nhập khẩu vào Việt Nam thông qua Carvivu, hiện cũng đang là đối tác của Haima, và dự kiến xe của thương hiệu này cũng đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.