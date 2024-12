Ô tô hỏng một lốp, có cần thay cả cặp?

Khi hỏng một lốp ô tô, nhiều chủ xe tiếc tiền chỉ muốn thay duy nhất lốp đó, song các chuyên gia khuyến cáo nên thay theo cặp. Trong quá trình sử dụng, lốp ô tô sẽ bị mòn theo thời gian và cần thay mới để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, giá một chiếc lốp ô tô không rẻ. Đây cũng là khoản tiền không nhỏ khiến người dùng thường cân nhắc. Khi lốp ô tô hỏng một chiếc, nhiều gara khuyên chủ xe nên thay cả cặp. Việc này khiến không ít người dùng băn khoăn. Bởi, nhiều người chỉ muốn thay duy nhất lốp hỏng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên theo các chuyên gia kỹ thuật, về cơ bản, nếu lốp xe còn mới (đi dưới 1 năm và 10.000 km) ở đường bằng phẳng thì có thể chỉ cần thay một bên lốp do thời gian sử dụng ngắn, lốp xe chưa bị mòn nhiều. Thay lốp theo cặp giúp xe giữ thăng bằng. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, trường hợp đã đi trên 1 năm và hơn 10.000 km thì nên thay cả cặp. Việc thay một lốp xe mới và bên còn lại là lốp cũ có thể tác động xấu đến hệ thống treo, hộp số, tỷ số truyền và độ mòn của lốp. Hơn nữa, nếu thay một bên sẽ khiến lốp cũ nhanh mòn hơn, tạo sự chênh lệch, mất cân đối, qua đó làm giảm tuổi thọ của lốp. Đặc biệt, các lốp mòn không đồng đều sẽ làm giảm mức độ an toàn, có thể gây mất lái, tiền ẩn nguy cơ tai nạn. Thay lốp theo cặp là cách an toàn để giữ thăng bằng và đảm bảo xử lý xe ổn định. Những lưu ý trước khi thay lốp xe Để đảm bảo an toàn, người dùng cần chú ý thay lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thông thường sau khoảng 5 - 6 năm hoặc hơn 50.000 km. Nên kiểm tra lốp thường xuyên, nếu thấy các dấu hiệu như vết rách, lỗ thủng do đinh, gai lốp bị mòn, lốp bị móp méo...cần đưa xe đến trung tâm để thay mới. Trước khi thay lốp, phải đảm bảo chọn đúng loại lốp phù hợp với xe và địa hình thường xuyên di chuyển. Ngoài ra, cần lưu ý thông tin về ngày tháng sản xuất in trên bề mặt lốp. Không nên sử dụng lốp sản xuất quá lâu, tốt nhất nên chọn loại lốp sản xuất một năm trờ lại. Minh Phương(tổng hợp)