Ô tô điện hết pin, mẹ không mở được cửa, bé 9 tháng bị nhốt bên trong xe

Bộ pin bị trục trặc khiến người mẹ trẻ không thể mở cửa để bế bé sơ sinh ra khỏi xe. Đôi khi sự cố công nghệ có thể gây ra nỗi kinh hoàng tột độ cho người dùng, như trường hợp của Malcolm Gordon, chủ một chiếc ô tô điện Ford Mustang Mach-E ở Los Angeles (Mỹ) khi đang làm việc vào ngày 10/1 thì nhận được một cuộc điện thoại của vợ báo rằng đứa con mới 9 tháng tuổi của họ bị nhốt trong xe, không thể mở cửa. Theo đó, vợ anh dừng xe tại một trạm sạc ở khu vực thung lũng San Fernando, khi nhiệt độ ngoài trời đang là khoảng 27 độ C. Cô chở theo bé mới sinh đi đón con trai lớn. Khi cô dừng lại, chiếc Mach-E đời 2021 hiển thị còn 25% pin. Cô xuống xe, đóng cửa, rồi đi vòng sang bên kia để bế con ra khỏi xe. Và đó là khi sự hoảng loạn bắt đầu. Giống như nhiều mẫu xe điện đời mới khác, Mach-E không có tay nắm cửa truyền thống ở bên ngoài, mà chỉ có một nút nhỏ hình tròn trên trụ cửa có thể kích hoạt mô-tơ điều khiển cánh cửa. Sau đó, bạn phải kéo tay nắm màu đen ở gần chân cửa kính để mở cửa. Tay nắm cửa được giấu chìm trong thân xe, chỉ bật mở khi được kích hoạt (Ảnh: InsideEVs). Có thể mở khóa xe bằng nút bấm, bằng ứng dụng FordPass, hoặc bằng cách bấm mật khẩu trên cánh cửa. Tuy nhiên, trong trường hợp của gia đình Gordon, cả việc dùng khóa bấm lẫn ứng dụng cài trong điện thoại đều không mở được cửa xe. Gordon lập tức rời văn phòng để tới chỗ vợ con, đồng thời gọi điện nhờ sự hỗ trợ của AAA - tổ chức cứu hộ khẩn cấp trên đường. Nhân viên cứu hộ đã mang theo các dụng cụ phá cửa nhưng vẫn không thể làm tay nắm cửa bật mở. Nhân viên cứu hộ của Ford cũng đã tới nhưng không giúp được gì. Không còn cách nào khác, Gordon đã quyết định khẩn trương đập vỡ kính để mở cửa xe bằng lẫy bên trong cửa, giải cứu con. Trong trường hợp tương tự, nếu là người lớn hoặc trẻ lớn hơn ở trong xe thì có thể kéo lẫy để mở cửa. Vì vậy, việc nhà sản xuất không thiết kế chỗ cắm chìa khóa cơ dự phòng ở bên ngoài xe rõ ràng là một thiếu sót. Theo thông tin điều tra ban đầu, vấn đề là do bộ ắc-quy 12V có vấn đề. Bộ ắc-quy này cấp điện để điều khiển cửa xe (bao gồm cả cửa kính, đài, đèn và cửa sổ điện). Khi bộ pin này chết, về cơ bản, xe sẽ như một tảng đá. Và đó chính là trường hợp của gia đình Gordon. Nhân viên cứu hộ của Ford không thể câu bình. Ở phía trước xe có các dây cáp có thể điều khiển mở cốp trước để tiếp cận bình điện 12V. Tuy nhiên, tất cả đều không áp dụng được trong trường hợp này. Bình vẫn còn điện, nhưng không đủ cung cấp năng lượng cho bất kỳ tính năng nào của xe, nhưng lại chưa cạn hẳn để có thể thực hiện việc câu bình. Do đó, phá cửa kính là lựa chọn duy nhất cho gia đình Gordon. Vì ắc-quy là bộ phận tiêu hao nên không nằm trong hạng mục được bảo hành. Tổng thiệt hại là khoảng 2.000 USD, bao gồm cả thay cửa kính bị đập vỡ và bộ ắc-quy 12V mới. Tuy nhiên, sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút rất đông sự chú ý, Gordon cho biết Ford đã liên hệ với anh để thỏa thuận giải quyết. Dù vậy, Gordon không hề có ý định tiếp tục sử dụng chiếc xe này vì thấy không yên tâm khi có con nhỏ. "Từ bây giờ, chắc chắn tôi sẽ chỉ mua xe có khóa cơ", anh nói. Mach-E là mẫu SUV điện bán chạy thứ 2 tại Mỹ vào năm ngoái, chỉ thua Tesla Model Y, với doanh số đạt gần 52.000 chiếc (Ảnh minh họa: Ford). Thiết kế điện tử phức tạp kiểu này đã dẫn đến một số vụ việc đáng tiếc trong nhiều năm qua, thậm chí có người tử vong vì bị mắc kẹt trong xe và không thể tìm thấy lẫy mở cửa khẩn cấp. Hồi năm 2022, tài xế một chiếc Tesla Model Y cho biết cánh cửa xe của anh bị kẹt khóa sau khi xe bốc cháy ở Vancouver (Canada), buộc anh phải đập vỡ kính chắn gió để thoát ra ngoài. Vào tháng 10, một vụ tai nạn thảm khốc đã giết chết 4 trong số 5 người ngồi trên chiếc xe Tesla ở Toronto (Canada) sau khi các nhân chứng cho biết họ không thể mở cửa xe để cứu người.