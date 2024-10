Ô tô đi bao lâu nên thay dầu hộp số?

Theo quy định của các nhà sản xuất, thời gian thay dầu hộp số là từ 60.000 - 150.000 km. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thời gian thay dầu nhớt hộp số định kỳ cần được thực hiện sớm hơn, tức là từ khoảng 50.000 - 100.000 km. Nguyên nhân là do nước ta thuộc vùng khí hậu nóng ẩm, chất lượng đường xá chưa cao, nhiều khói bụi và ô nhiễm. Chính vì thế, việc thay dầu hộp số sớm sẽ hạn chế được tình trạng dầu bị cháy hết hoặc bị biến chất sau một thời gian sử dụng. Chuyên gia khuyến cáo nên thay dầu hộp số sau từ 50.000 đến 100.000 km. (Ảnh minh hoạ). Vì sao nên thay dầu hộp số định kỳ? Sau một thời gian dài vận hành, ô tô liên tục phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ cao, từ đó các phân tử trong dầu bị biến chất, oxy hóa dẫn đến chất lượng dầu bị giảm, khả năng bôi trơn và làm mát cũng giảm theo. Đáng chú ý, trong quá trình hộp số vận hành, khi các bánh răng quay sẽ bào mòn kim loại, tạo ra ma sát, sinh ra bụi kim loại và muội than. Muội than và bụi kim loại bị bào mòn này đọng lại trong dầu, khiến dầu dần bị đặc lại và mất dần khả năng bôi trơn, đồng thời còn sinh ra lực cản khiến các bánh răng hộp số mất đi tính ăn khớp trơn tru như trước. Điều này dẫn tới tình trạng hao hụt dầu nhớt trong hộp số ô tô, kéo theo nhiệt độ dầu tăng và áp suất có thể tăng cao hơn mức cho phép. Nếu tình trạng này diễn ra lâu và không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của toàn bộ chi tiết bên trong hộp số, gây hư hại và làm giảm tuổi thọ của hộp số… Đó là những lý do cần thay dầu hộp số định kỳ Khi nào thay dầu hộp số cho xe ô tô? Mỗi loại hộp số sẽ có thời gian thay dầu khác nhau, bởi cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mỗi loại hộp số là không giống nhau. Ngoài ra, hiện cũng không có một mốc thời gian cụ thể nào quy định cho việc phải thay dầu hộp số cho tất cả các dòng xe. Mỗi hãng xe đều có những khuyến cáo riêng về việc thay dầu hộp số và được ghi trong sổ tay hướng dẫn sử dụng. Để biết thời điểm thay dầu hộp số chính xác, tài xế có thể tham khảo từ sổ tay này. Đối với xe hộp số tự động Theo quy định của các nhà sản xuất, thời gian thay dầu hộp số là từ 60.000 -150.000 km. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thời gian thay dầu nhớt hộp số định kỳ cần được thực hiện sớm hơn, tức là từ khoảng 50.000 – 100.000 km. Nguyên nhân là do nước ta thuộc vùng khí hậu nóng ẩm, đường xá chất lượng chưa cao, nhiều khói bụi và ô nhiễm. Chính vì thế, việc thay dầu hộp số sớm sẽ hạn chế được tình trạng dầu bị cháy hết hoặc bị biến chất sau một thời gian sử dụng. Đối với xe sử dụng hộp số sàn Thời gian thay dầu nhớt hộp số ô tô sử dụng hộp số sàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất là từ 40.000 - 50.000 km. Theo VTC News