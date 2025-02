Ô tô đang chạy vẫn bị bung cửa xe, rơi người ra ngoài: Nguyên nhân do đâu?

"Bình thường, tài xế nên để đèn trần trong xe ở chế độ "Door" để dễ phát hiện hơn khi một cánh cửa nào đó chưa đóng chặt. Ngoài ra, nếu thường xuyên chở trẻ nhỏ trên xe, nên để thêm chế độ khoá trẻ em để tránh việc các cháu hiếu động tự mở cửa khi xe đang chạy, gây nguy hiểm", anh Tùng đưa ra lời khuyên.

Nên để chế độ "Door" ở công tắc đèn trần trong xe để dễ dàng phát hiện xe chưa đóng chặt cửa. Ảnh: HTC

Theo Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về mở cửa xe: "Tài xế chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ; trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn". Như vậy, với bất cứ lý do gì, ô tô không được phép mở cửa khi đang di chuyển.

Từ 1/1/2025, hành vi để xe mở cửa khi đang di chuyển đã bị tăng mức xử phạt lên rất nặng so với trước đây. Cụ thể, tại điểm q, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi "mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn khi đang di chuyển" thì tài xế sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm GPLX.

Hoàng Hiệp (ghi)