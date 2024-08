Ô tô đang chạy bị chết máy, đâu là nguyên nhân?

Một nguyên nhân khác có thể khiến xe đang chạy bị chết máy và đèn Check Engine bật sáng là do bộ ECU hoặc mô-đun điều khiển động cơ bị lỗi. ECU bị lỗi có thể gây ra tình trạng giảm công suất, tốn nhiên liệu và mất tia lửa điện, khiến xe bị rung giật và động cơ có thể chết máy đột ngột.

Về cách xử lý của tài xế khi đi xe số sàn, chủ yếu sẽ do quá trình ra vào côn, ga của tài xế chưa hợp lý. Ngoài ra, còn có 7 nguyên nhân liên quan đến việc xe đang chạy bị chết máy nằm ở lỗi kỹ thuật của xe, thường là những xe đã qua nhiều năm sử dụng và ít được chăm sóc bảo dưỡng, anh Trung nói thêm.

Thật không may, việc kiểm tra và kiểm tra ECU của xe không hề dễ dàng. Vì đèn Check Engine bật sáng không có nghĩa là ECU có vấn đề. Dùng máy quét OBD, mã lỗi vẫn có thể không xác định chính xác là ECU bị lỗi.

Cách giải quyết: Lựa chọn duy nhất là người dùng mang xe đến gara ô tô để thợ máy kiểm tra, chẩn đoán ECU bằng các công cụ và phần mềm chuyên dụng.

3. Máy phát điện bị lỗi

Máy phát điện trên ô tô có nhiệm vụ chuyển đổi cơ năng từ động cơ tạo ra nguồn điện để chạy các thiết bị điện khác trên xe như đèn táp lô, đèn trần, điều hòa, dàn âm thanh và để sạc ắc quy. Nếu vì lý do nào đó máy phát điện không hoạt động bình thường, xe sẽ không nhận được nguồn điện cần thiết, dẫn đến tình trạng xe tắt máy khi đang lái xe.

Nếu ắc quy hoạt động bình thường, chiếc xe vẫn có thể chạy trong một thời gian mà không cần máy phát điện. Người dùng có thể không nhận ra ngay xe của mình đang gặp vấn đề gì.

Máy phát điện bị lỗi khiến không còn điện để duy trì các hoạt động bên trong xe lẫn khởi động động cơ. Ảnh: Ngô Minh

Ắc quy không được thiết kế để cung cấp năng lượng cho toàn bộ xe. Vì vậy, khi ắc quy hết điện, xe sẽ chết máy và cuối cùng tắt máy hoàn toàn. Thế nên hãy kiểm tra ắc quy cùng với máy phát điện theo định kỳ, khoảng 4-6 tháng một lần.

Cách giải quyết: Để kiểm tra máy phát điện, hãy để động cơ chạy không tải, tắt tất cả đèn, hệ thống âm thanh, điều hòa. Thực hiện kiểm tra ắc quy bằng đồng hồ vạn năng. Một máy phát điện tốt sẽ tạo ra từ 13,1-14,6V khi chạy không tải.

Sau đó, bật tất cả các hệ thống điện bao gồm: đèn chiếu sáng, đèn nội thất, radio, cần gạt nước… và kết nối lại đồng hồ vạn năng. Nếu vôn kế hiển thị thấp hơn 13V, điều đó báo hiệu máy phát điện bị lỗi và cần được thay thế. Giá thay mới máy phát điện dao động khoảng 10 triệu đồng.

4. Bình xăng rỗng nhưng đồng hồ đo nhiên liệu bị lỗi

Có không ít tài xế thấy xe của mình tự nhiên tắt máy khi đang lái do hết xăng mà nguyên nhân đến từ đồng hồ đo nhiên liệu của xe bị lỗi và không hiển thị mức nhiên liệu thực tế còn trong bình. Một trong những lý do phổ biến khiến đồng hồ đo xăng bị lỗi do phao xăng bị lỗi.