Ô tô chạy 'rùa bò' cố tình bám làn trái bị phạt thế nào theo quy định mới?

So với quy định cũ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã bổ sung và nêu rõ mức phạt đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ thấp hơn các xe cùng chiều mà không đi về phía bên phải đường. Việc một chiếc ô tô di chuyển với tốc độ chậm, thậm chí đến mức "rùa bò" nhưng vẫn quyết bám làn bên trái là điều không hiếm gặp. Thực trạng này gây ra cản trở, ùn tắc, thậm chí tai nạn giao thông, đồng thời gây tâm lý ức chế cho những người điều khiển phương tiện khác. Trước đây, các quy định, chế tài về việc sử dụng làn đối với các loại phương tiện khác nhau trên đường, nhất là trên cao tốc chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, dẫn đến nhiều tài xế dù đi chậm vẫn vô tư "chiếm" làn bên trái mà không sợ bị xử phạt, nhắc nhở. Tuy nhiên, với sự điều chỉnh của các quy định mới, đặc biệt là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này đã chính thức bị "tuýt còi" từ 1/1/2025. Nhiều tài xế dù di chuyển với tốc độ chậm nhưng vẫn cố bám làn trái, gây ùn tắc và ức chế cho các phương tiện khác. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Tại khoản 1, Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về sử dụng làn đường có nêu rõ: "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình". Đồng thời, hành vi điều khiển phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn các xe cùng chiều mà không đi về phía bên phải đường còn có thể bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức áp dụng từ 1/1/2025. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 168 có nêu, người điều khiển xe ô tô điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép; điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng, mức phạt đối với hành vi chạy "rùa bò" bám làn trái nói trên ở mức không quá cao, nhưng cũng đủ sức răn đe, góp phần tạo nên thói quen chạy đúng tốc độ, sử dụng làn đường phù hợp và an toàn của cánh tài xế trong thời gian tới. Tổng hợp