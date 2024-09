Ô tô 5 chỗ đâm loạn xạ ở cửa ngõ TPHCM, công an ập vào khống chế

Người lái ô tô 5 chỗ liên tục chạy lùi rồi tiến, đâm loạn xạ các phương tiện trên quốc lộ 22, TPHCM. Ô tô 'điên' chỉ dừng lại khi tông vào dải phân cách và công an ập vào khống chế. Sáng nay (27/9), mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh ô tô 5 chỗ tông hàng loạt phương tiện trên Quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Lực lượng chức năng sau đó chặn giữ chiếc xe và người bên trong. Theo hình ảnh, ô tô 5 chỗ màu đỏ, BKS 51K-612.17 liên tục chạy lùi rồi tiến về phía trước và đâm loạn xạ vào hàng loạt xe tải, xe khách trên đường. Cuối cùng, ô tô đâm vào dải phân cách cứng giữa đường rồi tài xế đẩy cửa ô tô, bỏ chạy. Ô tô 5 chỗ màu đỏ tông loạn xạ trên quốc lộ 22. Ảnh cắt từ clip. Cùng thời điểm này, nhiều người, trong đó có lực lượng công an áp sát để khống chế những người ngồi bên trong. Qua xác minh, đây là chuyên án của Công an huyện Củ Chi trong việc phá đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh lên TPHCM. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối qua (26/9), ô tô chở khoảng 600 cây thuốc lá lậu, cố ý đâm va để tẩu thoát làm hư khoảng ba phương tiện trên quốc lộ 22. Tài xế sau đó tung cửa tẩu thoát. Người đi chung trong ô tô bị tạm giữ. Hiện Công an huyện Củ Chi đang đấu tranh, lấy lời khai với người đi cùng tài xế này để phục vụ điều tra, truy xét.