Ở nhà nội trợ mà em chồng được trả lương gấp đôi tôi đi làm

Ngày hôm kia, 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau. Tôi than phiền thu nhập thấp mà nuôi con tốn kém. Không hiểu Hiền có gặp khó khăn trong vấn đề chi tiêu như tôi không.

Hiền còn ra điều kiện với chồng là được thoải mái về ngoại thì mới chịu ở nhà chăm con. Em rể cũng rất tâm lý nên đáp ứng tất cả các nguyện vọng của Hiền.

Không ngờ, Hiền may mắn lấy được người chồng tốt đến thế. Em ấy ở nhà nội trợ mà được trả lương và số tiền còn gấp đôi so với tôi đi làm vất vả cả ngày. Thảo nào Hiền rất phóng khoáng mỗi khi về ngoại. Còn tôi, tiền nuôi con chưa đủ, sao dám nghĩ đến việc biếu tiền bố mẹ đẻ. Tôi và Hiền có học vấn, công việc và gia đình bên ngoại như nhau nhưng khi lấy chồng thì cuộc sống của chúng tôi cách nhau xa quá. Không biết khi nào tôi mới được an nhàn như em ấy đây?

Theo PNVN