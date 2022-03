Ở Đông Nam Á, Quang Hải và V-League đứng ở đâu ?

Câu chuyện ầm ĩ suốt cả tuần nay của bóng đá Việt Nam là chuyện đi hay ở của Quang Hải tại CLB Hà Nội. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng của hai bên nhưng tranh cãi sớm nổ ra về con số tiền lương và lót tay được cho là do phía cầu thủ này đề nghị. Đẳng cấp và giá trị thực của cầu thủ Việt Nam lẫn CLB Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á ra sao?

Nếu so giá trị với ngoại binh, Quang Hải thua hai đồng đội tại CLB Hà Nội là Djuro Zec trị giá 700.000 eruo và Siladji giá 600.000 euro. Tiến đạo Nguyễn Tiến Linh xếp sau Quang Hải và Hoàng Đức với 350.000 euro, Văn Toàn (HAGL) và Hồ Tấn Tài cùng 325.000 euro, Quế Ngọc Hải (SLNA) và Bùi Tiến Dũng (Viettel) cùng 300.000 euro, Nguyễn Công Phượng (HAGL) có trị giá 275.000 euro.

Công Phượng và Quế Ngọc Hải nằm trong Top 10 cầu thủ Việt định giá cao nhất.

Con số 400.000 euro của Quang Hải nếu so với Thái Lan, chỉ bằng cầu thủ xếp thứ 7 là Sarach Yooyen và kém cầu thủ đắt giá nhất của Thái là Chanathip Songkrasin đến gần 4 lần (1,5 triệu euro). So với Malaysia, giá trị của Hải cũng kém 2,5 lần so với trung vệ đang thi đấu tại châu Âu là Dion Cools (1 triệu euro).

Tuy nhiên, có thể con số mà Transfermarkt đưa ra chỉ mang tính tham khảo và không ai biết việc định giá được căn cứ trên những tiêu chí nào. 400.000 euro vào khoảng hơn 11 tỷ đồng. Nhìn vào lịch sử các cuộc chuyển nhượng ở Việt Nam, không ít ông bầu sẵn sàng chi nhiều hơn thế cho một cầu thủ có hợp đồng 3 năm với mức lót tay 4 tỷ đồng/năm dù so về đẳng cấp họ kém hơn Quang Hải vài bậc.