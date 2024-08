Ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 33,1 điểm, lên mức 1.285,32 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng hơn 19% so với tuần trước với tổng giá trị giao dịch đạt 88.894 tỷ đồng. HNX-Index có 5 phiên tăng điểm liên tục và kết tuần ở mức 240,07 điểm, tăng 4,92 điểm so với tuần trước. Thanh khoản cũng tăng hơn 17% so với tuần trước, đạt 6.546 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 69,85 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 751 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng 4,51 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt gần 255 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 636.530 đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 42 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 19 - 23/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 73,73 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt gần 965 tỷ đồng.

Phát hành ngàn tỷ

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427004 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 14/8/2027.

Trước đó vào ngày 17/6, Becamex IDC phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 17/6/2027 với lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm. Ngày 8/8, Becamex IDC phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/8/2027.