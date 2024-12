NVIDIA thành lập 2 trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới NVIDIA hợp tác với Việt Nam để thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Hôm nay (5/12), Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) công bố thông tin về hợp tác giữa Việt Nam với NVIDIA để thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI), được gọi là VRDC (Vietnam Research and Development Center), cùng với Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Hợp tác này là kết quả của Thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và NVIDIA trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông Jensen Huang, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc NVIDIA. Thoả thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Jay Puri Phó Chủ tịch Điều hành Phụ trách Hoạt động Toàn cầu NVIDIA. VRDC và Trung tâm Dữ liệu AI sẽ là nền tảng giúp NVIDIA cùng các đối tác trong nước thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ AI tiên tiến. Các Trung tâm này sẽ không chỉ đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu, phát triển ứng dụng AI, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho đội ngũ nhân tài tại Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng trong việc phát triển và ứng dụng AI nhờ vào nền tảng nguồn nhân lực trẻ, năng động, và am hiểu công nghệ. Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định AI là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia. Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và NVIDIA hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của AI tại quốc gia và khu vực. Hạ tầng mới được cung cấp thông qua VRDC và Trung tâm Dữ liệu AI sẽ hỗ trợ chiến lược quốc gia về AI của Việt Nam, đặt nền tảng cho việc ươm tạo và phát triển tài năng AI bằng cách sử dụng các công nghệ AI tiên tiến của NVIDIA. Điều này sẽ giúp đất nước đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như y tế, giáo dục, giao thông và tài chính. Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để hỗ trợ NVIDIA chuyển dịch chuỗi sản xuất, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Tháng 10/2024, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, NIC và NVIDIA đã ký Biên bản hợp tác chiến lược về phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trên quy mô toàn quốc tại Việt Nam, tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng, hỗ trợ nghiên cứu và khởi nghiệp trong lĩnh vực AI. Cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và coi là một trong những yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển đất nước. Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường thuận lợi nhất để các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, như NVIDIA, có thể triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Việc hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với NVIDIA là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng AI, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới của NVIDIA trong kỷ nguyên mới”. Việc phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI của NVIDIA tại Việt Nam sẽ là cú hích quan trọng giúp Việt Nam có được bước tiến lớn về công nghệ trong thời gian tới, có tác động lan tỏa tới các nhà đầu tư công nghệ cao khác trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực AI đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng "Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai nhanh những nội dung cam kết trong Thỏa thuận. NVIDIA sẽ là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, đóng góp vào sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Về phần mình, Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang khẳng định thế giới công nghệ đang khởi động lại vì trí tuệ nhân tạo, đây là cơ hội tuyệt vời, thời điểm quan trọng của Việt Nam khi ngành trí tuệ nhân tạo đang trải qua những thay đổi sâu sắc nhất, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới, dịch vụ mới, sản phẩm mới, doanh nghiệp mới, thúc đẩy tăng trưởng. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mới đang thay đổi dữ liệu của tất cả các quốc gia, dữ liệu phải được coi là nguồn tài nguyên quốc gia, Việt Nam cần xử lý dữ liệu của riêng mình và biến dữ liệu này thành AI Việt Nam, cho các ngành công nghiệp và xã hội Việt Nam. "Như ngành công nghiệp năng lượng đã biến nước và mặt trời thành điện năng, trí tuệ nhân tạo là ngành công nghiệp mới sẽ biến điện năng và dữ liệu trở thành trí tuệ số có giá trị cao. Và cũng như điện năng, hàng nghìn tỷ USD hằng năm trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo sẽ được tiêu thụ bởi người dân và doanh nghiệp Việt Nam", ông Jensen Huang nói. Việt Nam sẵn sàng cho hành trình trở thành quốc gia có năng lực nghiên cứu và ứng dụng AI, với nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động và khả năng tiếp thu công nghệ nhanh chóng. Môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi với sự hỗ trợ tích cực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của AI. Trong đó, việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia với nhiều chính sách đột phá được đánh giá là điểm sáng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam những năm gần đây. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” với mục tiêu đến 2030 đào tạo được 50.000 kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo. Thông qua hợp tác chiến lược này, Việt Nam sẽ phối hợp cùng NVIDIA thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI tại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo ra một tương lai tươi sáng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghệ cao tại khu vực Đông Nam Á.