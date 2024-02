Nuốt 23 chiếc đinh ghim, bé trai 2 tuổi phải đi cấp cứu

23 chiếc đinh ghim được lấy ra từ bụng bé trai 2 tuổi ở Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng

Ngày 7.2, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cấp cứu cho một bé trai 2 tuổi (trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) do nuốt phải đinh ghim.