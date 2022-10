Nuôi thành công loài cá đặc sản xứ lạnh ở 'chảo lửa' miền Trung

Ông Tân cho biết, tháng 9/2021, sau khi đi tìm hiểu mô hình nuôi cá tầm ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng thời được huyện Hương Khê áp dụng chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đa dạng hóa các vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại con mới vào chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả, ông đã mạnh dạn vay 600 triệu đồng để đầu tư mô hình.

Nói là làm, ông Tân xin chính quyền địa phương cho nuôi thử nghiệm loài cá mới, giàu tiềm năng này. Tại vùng đất rộng khoảng 2.000m2 ở thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, ông Tân tìm hiểu nhiệt độ tại vùng núi này, thấy thích hợp để nuôi cá tầm. Đây là khu vực do Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê quản lý.

"Khu vực này lọt giữa rừng xanh, bên cạnh là khe suối Rào Trình, giáp biên giới với nước bạn Lào. Mùa hè, nhiệt độ tại Hương Khê có thời điểm nóng hơn 40 độ C nhưng nước suối chỉ khoảng 23 độ C, còn mùa đông xuống 10-15 độ C. Quá trình tìm hiểu, cùng với việc cán bộ kỹ thuật chuyên về nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh về đánh giá nguồn nước, điều kiện tự nhiên, tôi thấy khá thích hợp để nuôi cá tầm nên mạnh đạn đầu tư, thử nghiệm", ông Tân kể.