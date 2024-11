Nước Mỹ sẽ ra sao nếu ông Donald Trump đắc cử?

Nếu đắc cử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khởi động nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép lớn nhất lịch sử nước này. Dưới đây là chính sách của cựu Tổng thống Trump về những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Phá thai Ông Trump khẳng định một số bang hạn chế quyền phá thai "quá cứng rắn" và những biện pháp đó nên bị loại bỏ. "Một số bang quá cứng rắn. Cần phải thay đổi vì đã có làn sóng phản đối" - cựu Tổng thống Trump nói nhưng không nêu tên những bang này, theo Fox News. Trong cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên tổng thống Dân chủ Kamala Harris hồi tháng 9, tỉ phú Trump không khẳng định liệu ông có ủng hộ lệnh cấm phá thai toàn quốc hay không. Vào tháng 4-2024, cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng tốt nhất là các bang xử lý vấn đề phá thai theo cách cử tri của họ mong muốn. Ông nói thêm rằng ông ủng hộ phá thai ở những trường hợp ngoại lệ, gồm cưỡng hiếp, loạn luân và tính mạng người mẹ bị đe dọa. Cũng trên Truth Social, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ "mạnh mẽ" phương pháp điều trị hiếm muộn, nói thêm rằng ông "sẽ không bao giờ" ủng hộ nỗ lực hạn chế kiểm soát sinh sản và các biện pháp tránh thai khác. Ông Trump và bà Harris trong cuộc tranh luận trực tiếp hồi tháng 9-2024. Ảnh: Anadolu Lạm phát Ngoài giảm lãi suất, cựu Tổng thống Trump còn cam kết giảm thuế, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động Mỹ bằng cách ban hành thuế phổ quát cơ bản để "thúc đẩy sản xuất trong nước" và đánh thuế công ty nước ngoài. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ dưới thời của ông đã đạt được tỉ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy trong 50 năm: 3,5% với 6,4 triệu việc làm được bổ sung trước đại dịch COVID-19. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nợ công Mỹ tăng từ 14.400 tỉ USD lên 21.600 tỉ USD - một phần do chính sách cắt giảm thuế, đặc biệt là thuế suất doanh nghiệp, theo Trung tâm Chính sách công Annenberg (Mỹ). Ngoài giảm lãi suất, cựu Tổng thống Trump còn cam kết giảm thuế, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động Mỹ. Ảnh: CNN Khủng hoảng biên giới Ông Trump tuyên bố sẽ khởi động nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép lớn nhất lịch sử Mỹ một khi tái đắc cử. Cựu Tổng thống Trump cũng sẽ khôi phục chương trình "Ở lại Mexico" từng được triển khai vào năm 2019 dưới thời của ông. Điều này đồng nghĩa những người xin tị nạn ở biên giới Mỹ sẽ phải đợi ở Mexico trong khi đơn của họ được xử lý. Cam kết chấm dứt điều ông mô tả là "bắt và thả", cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh ông sẽ ra lệnh bắt giam người nhập cư trái phép hoặc vi phạm những quy định khác liên quan đến nhập cư. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương và Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ được huy động để hỗ trợ trục xuất nhanh chóng, theo Reuters. Nếu ông Trump đắc cử, những người đến từ Dải Gaza, Libya, Somalia, Syria, Yemen hay "bất cứ nơi nào khác đe dọa an ninh Mỹ" có thể sẽ bị cấm nhập cảnh. Ông Trump cũng sẽ ngừng cấp quốc tịch theo nơi sinh cho con của những người không có giấy tờ hợp pháp, đồng thời tái triển khai nỗ lực chấm dứt chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA). Nếu đắc cử, ông Trump sẽ khởi động nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép lớn nhất lịch sử Mỹ. Ảnh: Bloomberg An sinh xã hội Cựu Tổng thống Trump yêu cầu thành viên Cộng hòa tại Quốc hội không được cắt "dù chỉ là một xu" từ chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare hoặc An sinh xã hội. Sau đó, ông đưa ra những tuyên bố cho thấy ông sẵn sàng cắt giảm Medicare và An sinh xã hội. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông khẳng định những tuyên bố này đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Cựu Tổng thống Trump còn khuyến khích Đảng Cộng hòa tập trung cắt giảm tài trợ cho những lĩnh vực "lãng phí, gian lận và lạm dụng", cũng như các chương trình liên quan đến viện trợ nước ngoài, nhập cư, biến đổi khí hậu và quyền LGBTQ. Trong một tuyên bố tranh cử, ông cam kết giảm chi phí thuốc theo toa và phí bảo hiểm y tế. Ông Trump trong cuộc vận động ở Glendale, bang Arizona ngày 31-10. Ảnh: AZCentral Cuộc chiến chống tội phạm Nếu đắc cử, ông Trump sẽ di chuyển trại vô gia cư ra khỏi thành phố; trao thêm quyền cho cảnh sát và triển khai quân đội trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời áp dụng án tử đối với tội phạm buôn ma túy. Ông Trump sẽ triển khai khoản ngân sách kỷ lục để thuê và tái đào tạo sĩ quan cảnh sát; củng cố quyền miễn trừ truy tố có điều kiện và tăng mức phạt đối với những cá nhân hành hung người thực thi pháp luật. Công tố viên liên bang và Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ được huy động đến những cộng đồng có tỉ lệ tội phạm cao -, trang web tranh cử của ông thông báo. Khi còn là tổng thống, ông Trump đã ân xá cho 73 người và giảm án cho 70 người khác, trong đó có cựu nhân viên và cố vấn của ông. Kiểm soát súng đạn Vào tháng 6-2024, Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược lệnh cấm báng súng được ban bố dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, lập luận rằng chính quyền ông Trump đã đi quá giới hạn khi ban hành lệnh cấm này. Sau vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb vào ngày 24-5-2022 ở TP Uvalde, bang Texas – Mỹ, cựu Tổng thống Trump hối thúc thay đổi "mạnh mẽ" hướng tiếp cận đối với sức khỏe tâm thần, cũng như "cải tổ an ninh toàn diện" tại trường học trên khắp cả nước. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn hơn nữa. Tại một sự kiện do Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) tài trợ vào tháng 2 năm nay, cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ những hạn chế về súng đạn được áp dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Khủng hoảng Nga - Ukraine Trong một tuyên bố chính thức của chiến dịch tranh cử, ông Trump kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn. Ông đồng thời khẳng định có thể "giải quyết xung đột trong một ngày" nêu ông quay lại Nhà Trắng. Quân nhân Nga bắn pháo tự hành Giatsint-S về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: Sputnik Ông đề xuất cải tổ Bộ Ngoại giao, "bộ máy quan liêu quốc phòng" và các cơ quan tình báo để sa thải những cá nhân bị ông mô tả là thành viên của "nhà nước ngầm". Xung đột Israel - Palestine Ông Trump chưa công bố kế hoạch liên quan đến xung đột Israel -Hamas nếu tái đắc cử vào năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng 10, cựu Tổng thống Trump khẳng định Mỹ "phải bảo vệ Israel, không có lựa chọn nào khác". Ông mô tả bản thân là "một đồng minh mạnh mẽ" của Israel dù chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Reuters Khủng hoảng Fentanyl và đại dịch opioid Nếu đắc cử, ông Trump sẽ đưa băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, đồng thời chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ "gây thiệt hại tối đa" đối với những nhóm này. Ông muốn kết án tử tội phạm ma túy và những kẻ buôn người, cũng như đưa fentanyl vào danh sách thuốc bị liên bang kiểm soát vĩnh viễn. Cựu Tổng thống Trump sẽ tạo quan hệ đối tác để khuyến khích doanh nghiệp cung cấp cơ hội việc làm và đào tạo kỹ năng cho những người đang cai nghiện. Ông cũng sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ của liên bang đối với chương trình tư vấn, điều trị và phục hồi dựa trên đức tin, theo News Nation. Lực lượng Tuần Duyên Mỹ (USCG) tịch thu cocain từ "tàu ngầm" tự chế của một băng đảng ma túy. Ảnh: USCG Biến đổi khí hậu Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ khoan dầu để phát triển năng lượng, đồng thời đẩy nhanh phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Pennsylvania, Tây Virginia và New York. Ông sẽ rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris một lần nữa. Trước đó, ông đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này nhưng Tổng thống Biden đã đưa Mỹ quay lại.