Nước mắt hạnh phúc của Kasim Hoàng Vũ giữa nghịch cảnh bệnh tật

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có bài chia sẻ xúc động về chương trình "Tình nghệ sĩ" nhằm hỗ trợ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, sáng 16/9 (giờ Việt Nam). Cuối tuần qua, chương trình đặc biệt Tình nghệ sĩ diễn ra tại Houston, Texas, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trizzie Phương Trinh đã có bài chia sẻ xúc động về chương trình sáng 16/9 (giờ Việt Nam). Đêm nhạc không chỉ mang đến những giai điệu sôi động mà còn là những khoảnh khắc xúc động, khi khán giả cùng nghệ sĩ dành tình cảm sâu sắc cho Kasim Hoàng Vũ – ca sĩ tài năng nhưng đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại căn bệnh nghiêm trọng.

Kasim Hoàng Vũ bên Nguyễn Hồng Nhung và Trizzie Phương Trinh Giữa những giọt nước mắt và sự xót xa của các đồng nghiệp, Kasim đã xuất hiện tại chương trình dù sức khỏe rất yếu. Kasim chia sẻ trước giờ diễn rất mệt và đau, thậm chí cần phải nhập viện cấp cứu. Nhưng vì tình thương của anh chị em nghệ sĩ và hơn hết là sự ủng hộ của khán giả Houston, anh đã quyết tâm gắng gượng, đứng vững đến giây phút cuối cùng để không phụ lòng mọi người. Sáng hôm sau, Kasim không thể chịu đựng thêm và phải nhập viện khẩn cấp. Trước khi vào viện, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng nghiệp và người hâm mộ không ngại khó khăn đến tham dự đêm nhạc. "Khi nào khỏe lại, Kasim sẽ viết một bài viết bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ và khán giả đã yêu thương, quan tâm tới Kasim", anh hứa hẹn. Đằng sau ánh đèn sân khấu lộng lẫy là những giọt nước mắt âm thầm của các đồng nghiệp khi chứng kiến Kasim phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Dù phải dùng khăn thấm nước từ vết thương suốt đêm, Kasim vẫn cố gắng ở lại, lặng lẽ nghe các đồng nghiệp biểu diễn. Anh không thể hát và nói, nhưng sự hiện diện của anh trên sân khấu và những cái cúi đầu cảm ơn đầy xúc động đã chạm đến trái tim của hàng trăm người. Khán giả đến với chương trình hy vọng được xem Kasim thể hiện những bản rock mạnh mẽ hay tình ca sâu lắng. Tuy nhiên, họ không được nghe giọng ca của anh. Mẹ của Kasim - ca sĩ Bích Phương - thay mặt con trai gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Sau cánh gà, chị nghẹn ngào, nước mắt tràn đầy, liên tục cúi đầu cảm ơn Trizzie Phương Trinh và không kìm được tiếng khóc nức nở. Kasim đã giấu cả mẹ về tình trạng bệnh tình, cho đến khi không thể tiếp tục được nữa.

Kasim và mẹ - ca sĩ Bích Phương. Mẹ Kasim, trong nỗi đau và lo lắng, tâm sự với Trizzie Phương Trinh: "Chị đã bỏ sự nghiệp ca hát suốt bốn mươi mấy năm, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân để lo cho Kasim. Xin hãy giúp chị nói với Kasim rằng đừng làm việc nữa, phải dưỡng sức để điều trị. Không có sức khỏe thì không còn gì cả. Chị cần Kasim, chị chỉ có mình nó".

Diễn viên Thúy Nga (trái) cũng có mặt trong đêm nhạc. Khi ôm Kasim để động viên, Trizzie Phương Trinh không kìm được nước mắt. Anh giờ đây không còn hình ảnh lãng tử và mạnh mẽ như khán giả từng biết mà gầy gò, mệt mỏi và kiệt sức. Dù vậy, sự yêu thương của đồng nghiệp và khán giả là điều anh trân trọng sâu sắc và tiếp thêm sức mạnh cho Kasim. Chị cho biết, số tiền mà các nghệ sĩ và mạnh thường quân quyên góp chỉ giúp anh cầm cự trong vài tháng tới. "Kasim đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc vì sự yêu thương của mọi người. Đó cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho em trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo", Trizzie Phương Trinh viết. Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Mẹ anh là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Kasim Hoàng Vũ từng tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Năm 2004, anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu... là những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ. Những năm qua, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Tại đây, anh vẫn đi diễn, kinh doanh phòng thu, nhà hàng. Năm 2018, anh hé lộ việc đã kết hôn và sinh con. Tháng 3/2023, Kasim Hoàng Vũ cho biết bị viêm khớp xương hàm, sau đó phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ dẫn đến gương mặt khác lạ so với trước đây. Anh bị sụt cân, hạn chế dùng cơ hàm và ăn đồ mềm.