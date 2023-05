Nước mắt của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo rơi nước mắt khi nhận giải Thị hậu Baeksang sau 27 năm. Cô từng bị chê diễn xuất kém hơn cả đàn em.

Tuy nhiên, trước khi Vinh Quang Trong Hận Thù (tên tiếng Anh: The Glory) lên sóng, Song Hye Kyo bước sang tuổi 40, nhưng cô vẫn lựa chọn những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng như Gặp Gỡ (Encounter) và Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay (Now we are breaking up). Do đó, nữ diễn viên rơi vào quãng thời gian bị chê bai vì chỉ đóng các vai diễn an toàn, thiếu đột phá.

Có lẽ cũng vì vậy, diễn xuất của Song Hye Kyo không được đánh giá cao tại các lễ trao giải. Nữ diễn viên không có nhiều giải thưởng như các diễn viên cùng lứa 8X như Son Ye Jin hay Seo Hyun Jin, Han Hyo Joo, thậm chí thua đàn em như Kim Tae Ri.

The Glory là bước ngoặt và cũng là sự mạo hiểm của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng thường thấy, trở thành người phụ nữ gai góc, tăm tối chỉ nghĩ đến trả thù. Bộ phim thành công vang dội, giúp khán giả có cái nhìn khác về quyết tâm diễn xuất của Song Hye Kyo.

Cũng nhờ sự lựa chọn này, Song Hye Kyo lần đầu đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc (mảng truyền hình) của giải thưởng Baeksang danh giá sau 27 năm vào nghề.