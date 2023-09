Nước dâng ngập tận nóc nhà, dân đóng bè đi sơ tán

Mưa lớn gây ngập gần như toàn bộ khu vực thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An (Ảnh: Lương Nga).

Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc, xác nhận nhiều nhà dân đã bị nước lũ dâng cao tận nóc nhà. Nhiều khu vực ở thị trấn bị chia cắt (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Những ngày qua do mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về theo sông Hiếu dâng rất cao gần bằng với đỉnh lũ năm 2007. Hiện có nhiều nhà dân nước đã ngập tận nóc nhà, nhiều địa bàn khu dân cư bị chia cắt. Chúng tôi đang huy động tối đa các lực lượng để sơ tán người dân, vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà cho các hộ dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con", ông Đức nói (Ảnh: Nguyễn Phê).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ tối ngày 25/9 đến nay, trên địa bàn huyện Quỳ Châu có mưa to và rất to, kéo dài, lượng mưa lên tới 300-400mm đã làm ngập úng cục bộ ở một số nơi trên địa bàn (Ảnh: Minh Hoài)