Nước chảy cuồn cuộn trên đường phố Sơn La, lũ tràn vào nhà dân

"Trường này cứ mưa lớn là ngập do nền móng trường thấp hơn lòng suối. Chúng tôi đã làm kiến nghị gửi UBND tỉnh và phê duyệt dự án di chuyển trường sang một địa điểm khác, dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai", lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên thông tin.

Tại Lào Cai, nhiều điểm trên quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng chức năng cấm đường, cảnh báo và hướng dẫn, điều tiết cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường tỉnh 155 để đảm bảo an toàn.

Ngày 23/7, mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 2 đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ, trọng tâm nằm ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 24/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.