Nửa tháng trốn chạy đầy ám ảnh của tài xế gây tai nạn 3 người chết

Sáng 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã thực hiện các thủ tục tố tụng và ra lệnh bắt tạm giam (SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) trong thời hạn 3 tháng 15 ngày.

Bùi Ngọc Hải là tài xế xe tải gây ra liên hoàn khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Công an huyện Cẩm Xuyên đọc lệnh tạm giam với Bùi Ngọc Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 26/6, Hải đã tới Công an tỉnh Hà Nam đầu thú, sau đó bị can này được di lý về Công an huyện Cẩm Xuyên.

Theo lời khai, 2 năm nay, Hải làm nghề lái xe tải đường dài, vận chuyển hàng cho một công ty có trụ sở đóng ở thành phố Hà Nội.