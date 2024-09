Nửa kia của 3 'phú bà' show 'Chị Đẹp': Chồng Minh Hằng ít lộ mặt, ông xã ca nương Kiều Anh xuất thân cực đỉnh

Cuộc sống gia đình của dàn chị đẹp sắp tham gia mùa 2 của show thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đang nhận về nhiều sự quan tâm của CĐM. Ông xã Minh Hằng Tháng 11/2022, siêu đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo từng thu hút dàn sao Vbiz khủng đến tham dự. Tuy nhiên, nếu như Midu thoải mái cho Minh Đạt ra mắt công chúng thì thời điểm đó Minh Hằng giữ kín bưng, chỉ có duy nhất một bức ảnh bị chụp từ xa lộ ra ngoài. Chồng của "bé Heo" là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Minh Hằng và ông xã trong hôn lễ ngọt ngào Nữ ca sĩ từng chia sẻ lý do không chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan đến chồng trên mạng xã hội là để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho anh. Quốc Bảo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, không quen với sự ồn ào và náo nhiệt của showbiz, Minh Hằng từng e sợ việc công khai sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường của chồng.

Minh Hằng vẫn giữ nguyên tắc không đăng ảnh chính diện khuôn mặt chồng trên mạng xã hội Sau khi sinh con trai đầu lòng, Minh Hằng đã thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh của gia đình nhỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chọn góc úp mở phía sau, dùng đồ vật che khéo dung mạo của chồng. Tháng 8 vừa qua, vợ chồng Minh Hằng đã tổ chức sinh nhật 1 tuổi hoành tráng cho con trai. Quý tử của cặp đôi được khen ngợi đáng yêu và kháu khỉnh. Ông xã Hạnh Sino Hạnh Sino từng là mỹ nhân nổi tiếng Hà Nội một thời, thành viên hội "phú bà" có Huyền Baby, Linh Rin... Cô nổi tiếng khá sớm với hình ảnh hot girl, mẫu ảnh, sau đó tham gia lĩnh vực ca hát, là thành viên trong nhóm nhạc có Huyền Baby và Emily tên là B.Sily. Theo như chia sẻ của Huyền Baby, nếu lúc đó cô không vào TP.HCM kết hôn với đại gia mà gật đầu đưa nhóm vào công ty hoạt động bài bản, có khi B.Sily giờ đã rất nổi tiếng. Và dĩ nhiên, chuyện đó đã không xảy ra. Huyền Baby hay Hạnh Sino đều theo con đường khác sau một thời gian ca hát là kinh doanh.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong hôn lễ bạc tỷ Được biết, chồng Hạnh Sino là một doanh nhân ở TP.HCM. Hạnh Sino chuyển vào Nam sống từ trước khi kết hôn. Hiện tại, cô cùng chồng đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn, thiết kế đậm chất thượng lưu. Đầu năm 2024, Hạnh Sino sinh đôi trai, gái. Suốt quá trình mang thai mỹ nhân cũng giấu kín. Sau khi có con, chồng Hạnh Sino thường xuyên xuất hiện trên kênh TikTok của cô và tham gia vào các "tiểu phẩm" cùng vợ.

Hạnh Sino được ông xã cưng chiều hết mực Ông xã của ca nương Kiều Anh Cuối năm 2015, ca nương Kiều Anh kết hôn với Văn Quỳnh - cháu trai của cố nhà giáo Văn Như Cương - ở thời điểm tên tuổi và tài năng của cô đang được chú ý qua các cuộc thi âm nhạc.

Ông xã ca nương Kiều Anh Sau đám cưới, cuộc sống của giọng ca sinh năm 1994 được ví như "bà hoàng" khi gia đình chồng không chỉ giàu có mà còn rất yêu thương nàng dâu xinh đẹp. Cô gác lại các hoạt động nghệ thuật để làm tròn vai trò người vợ, người mẹ sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2017. Được biết, Văn Quỳnh sinh năm 1992, từng là du học sinh Mỹ, hiện tại Văn Quỳnh đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Không chỉ có được tấm chồng vừa giỏi lại ga lăng, chuyện mẹ chồng nàng dâu đối với Kiều Anh cũng "dễ thở" hơn so với suy nghĩ của nhiều người. Thậm chí, mẹ chồng cô là bà Văn Thùy Dương còn có phần thương và ưu ái con dâu hơn con ruột, khẳng định hai mẹ con như "cặp bài trùng" trong nhà. Theo Gia Đình Việt Nam