Nửa đêm, bất ngờ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối ở TPHCM

Hàng hoá nhập chợ có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoảng 95%, Trung Quốc khoảng 4%, các nước khác khoảng 1%. Trong năm 2022, xử lý 3 trường hợp kinh doanh thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hàng hoá nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoảng 95%. Ảnh: Thanh Chân

"Một số ít thương nhân nhận thức còn hạn chế nên việc vi phạm trong kinh doanh thực phẩm an toàn vẫn xảy ra. Đồng thời, việc kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các tuyến đường xung quanh chợ đã gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của thương nhân trong chợ" - ông Tiển chia sẻ.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, thực phẩm thường tập hợp ở chợ đầu mối, sau đó được phân phối đến các điểm kinh doanh khác trên địa bàn thành phố. Do đó, công tác kiểm soát, kiểm tra an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm được tập trung dễ dàng hơn ngay từ đầu nguồn.

"Ghi nhận thực tế, sau dịch COVID-19, vấn đề buôn bán tự phát xung quanh chợ đầu mối tăng cao và hiện vẫn chưa kiểm soát được. Điều này là không công bằng cho các tiểu thương buôn bán hợp pháp trong chợ.

Vì vậy, đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Đồng thời, kêu gọi người dân và tiểu thương chợ truyền thống đến mua hàng trực tiếp trong chợ đầu mối, có hoá đơn rõ ràng để đảm bảo an toàn" - bà Lan cho hay.

Trong sáng 29.12, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.