'Nữ thần gợi cảm' Megan Fox sắp làm mẹ lần 4 ở tuổi U40

Megan Fox chia sẻ niềm vui bằng một bức ảnh gây sốc trên trang cá nhân gần 22 triệu người theo dõi. Cô và bạn trai kém 4 tuổi sắp đón con chung đầu tiên nhưng đây là lần sinh nở thứ 4 của 'nữ thần gợi cảm'.

Megan Fox đăng ảnh gây sốc khi thông báo mình sắp làm mẹ lần 4. Ảnh: Instagram Nữ diễn viên 38 tuổi chọn đúng ngày 11/11 để chia sẻ thông tin cô và tình trẻ sắp có con, tag cả Machine Gun Kelly vào bài đăng. Megan Fox đã lộ rõ bụng trong bức ảnh khỏa thân với chất lỏng màu đen dội lên khắp người. "Không có gì thực sự mất đi, chào mừng trở lại", cô viết. Megan Fox sử dụng lời bài hát trong ca khúc Machine Gun Kelly viết năm ngoái khi cô sảy thai. Đây sẽ là con thứ 4 của Megan Fox và là con thứ 2 của Machine Gun Kelly nhưng là con chung đầu tiên của cặp đôi. Con đầu lòng của nữ diễn viên sinh năm 1986 nay đã 12 tuổi còn Kelly đã có con gái 15 tuổi với người cũ.

Megan Fox và Machine Gun Kelly. Ảnh: Matt Baron/Shutterstock Megan Fox gặp Kelly khi quay phim Midnight in the Switchgrass tháng 3/2020. Họ sau đó công khai mối quan hệ sau khi nữ diễn viên xuất hiện trong MV Bloody Valentine của người tình sinh năm 1990. Trước đó vài ngày, chồng cũ của Megan Fox xác nhận họ đã kết thúc cuộc hôn nhân gần 10 năm với 3 người con chung. Tháng 1/2022, Megan Fox thông báo trên Instagram thông tin cô và Kelly đã đính hôn. Tháng 11/2023, Fox cho biết cô đã sảy thai và nỗi đau này đã được cô chia sẻ trong 2 bài thơ đăng trong cuốn sách Pretty Boys Are Poisonous. Megan Fox sinh năm 1986, từng góp mặt trong các phim Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, Jennifer's Body, Expend4bles.... Nữ diễn viên được coi là box sex của Hollywood và theo đuổi phong cách gợi cảm.