Nữ sinh viên cầm búa gây án giết người ở Hà Nội nhận 15 năm tù

Trước khi diễn ra phiên tòa, tập thể sinh viên lớp luật kinh tế của trường đại học nơi nữ sinh viên đang học có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cuối giờ chiều 28/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Lan (SN 2005, ở Đan Phượng) mức án 15 năm tù về tội Giết người. HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường hơn 136 triệu đồng. Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2022, Trần Hữu Quảng (SN 2006, ở Đan Phượng) nhiều lần vay tiền của anh Lê Quốc Vinh (SN 1983, ở Đan Phượng) với tổng số tiền 30 triệu đồng, lãi suất do hai bên thỏa thuận. Hàng tháng, Quảng trả lãi cho anh Vinh bằng tiền mặt và không có giấy tờ ghi nhận. Đến tháng 1/2023, Quảng không còn khả năng trả nợ nên đã báo cho bố mẹ mình biết để trả nợ hộ. Từ đó, bố của Quảng là ông Trần Văn Thân hàng tháng đều đưa tiền cho mẹ là bà Hoàng Thị Gái (SN 1954) mang tiền sang trả anh Vinh. Do em trai bà Gái lấy chị gái anh Vinh nên ông Thân muốn bà Gái xin anh Vinh cho trả nốt nợ gốc, không lấy lãi. Bị cáo tại tòa. (Ảnh: T.N) Đến tháng 4/2023, bà Gái đưa cho chị Phan Thị Thu (vợ anh Vinh) 30 triệu đồng và xin chị này không tính lãi nữa. Chị Thu đồng ý nhưng anh Vinh không chấp nhận. Vì chuyện này mà giữa anh Vinh và Quảng xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Tháng 11/2023, Quảng gọi điện cho bố kể lại việc anh Vinh đòi tiền và dọa phá cửa hàng của Quảng. Ông Thân gọi điện thoại cho vợ anh Vinh hỏi tại sao vẫn đòi tiền và dọa phá cửa hàng của con trai ông. Vì việc này, giữa ông Thân và chị Thu cũng lại xảy ra cãi nhau. Bà Gái nghe được câu chuyện giữa con trai và chị Thu nên đi gặp chị Thu để hỏi rõ sự việc. Khoảng 21h45 ngày 3/11/2023, bà Gái thấy Vinh đang ngồi ở quán nước tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng bèn hỏi chuyện về việc vay nợ, sau đó giữa hai người xảy ra to tiếng cãi, chửi nhau. Anh Vinh đạp một cái vào mặt bà Gái. Trong khi đó, ông Thân đi tìm mẹ thì thấy bà Gái đang giằng co với anh Vinh. Ông Thân đã chạy về nhà lấy con dao quắm chém về phía anh Vinh, nhưng anh này tránh được. Anh Vinh ôm ông Thân quật xuống đất làm ông này bị rơi con dao ra. Trong lúc anh Vinh định xông vào đánh ông Thân thì bà Gái nhặt con dao chém về phía đầu và lưng của anh Vinh nhưng không trúng. Anh Vinh giằng con dao trên tay bà Gái vứt đi rồi kéo bà này đến cổng trụ sở công an xã. Trong khi đó, ông Thân bị hai thanh niên đang ngồi ở quán nước xông vào, một người dùng đầu gối thúc vào ngực, một người khống chế ghì xuống đất. Một lúc sau, Công an xã Thọ Xuân đến giải tán đám đông, ông Thân cùng mẹ và anh Vinh tiếp tục đứng ở lòng đường cãi nhau. Khi đó, Lê Ngọc Lan (SN 2005, sinh viên một trường đại học), là con gái của anh Vinh đang ở nhà thì nghe thấy mẹ nói về việc anh Vinh bị chém tại ngã tư. Lan chạy tới gầm cầu thang tầng 1 lấy chiếc búa đinh cất giấu vào cạp quần rồi ngồi sau xe máy để mẹ chở ra ngã tư. Đến đoạn đường N1 thuộc cụm 4, xã Thọ Xuân, nữ sinh viên thấy mọi người đang tụ tập cãi nhau bèn hỏi người bán hàng nước: “Chị Ly ơi, ai là người đánh bố em thế?”. Người bán nước không nói gì mà chỉ về phía bà Gái đang đứng chửi nhau với anh Vinh. Ngay lúc đó, cô sinh viên cầm búa đi đến, đập liên tiếp 2 phát trúng đầu bà Gái, làm nạn nhân bất tỉnh ngã ra đường. Gây án xong Lan bỏ chạy, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu và bị xác định tổn hại 22% sức khỏe. Đến chiều 6/11/2023, Lan bị cơ quan điều tra bắt giữ.