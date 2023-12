Nữ sinh Nghệ An nổi tiếng nhờ 'ăn thùng uống vại' vẫn xinh đẹp

Trải qua hơn 8 tháng nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, công việc sáng tạo nội dung đã giúp Quỳnh Trương có được cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu lớn, học hỏi, thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, cô có thể duy trì nguồn thu nhập ổn định, tự chủ, độc lập tài chính từ sớm.

Gắn liền với danh xưng "mỹ nhân mukbang", Quỳnh cảm thấy rất vui trước nhiều lời khen ngợi cùng sự công nhận của một bộ phận khán giả trẻ.

Chính những kỳ vọng, ý kiến đóng góp của mọi người đã giúp cho nữ sinh Nghệ An nhìn nhận rõ vấn đề, cố gắng, nỗ lực đem tới nhiều thước phim chỉn chu nhất.

Video ăn uống của Quỳnh Trương thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (Video: NVCC).

Mới đây, nhiều dân mạng cho rằng, Quỳnh Trương quay video có phần giả tạo khi chỉ nhai nhưng không nuốt.

Đứng trước những ồn ào, Quỳnh cho biết: "Do vấn đề thời lượng tiêu chuẩn chỉ được khoảng 2 phút nên phần lớn cảnh quay của tôi đều phải chỉnh sửa, xóa bớt đi phần nuốt.

Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy phần ăn của tôi không nhiều, chỉ bằng tiêu chuẩn của một người bình thường.

Tôi hoàn toàn có thể quay toàn bộ quá trình thực hiện mukbang nhưng để thu hút người xem, tôi cần tập trung nhiều vào cảnh ăn cùng biểu cảm ngon miệng".