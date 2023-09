Nữ sinh lớp 9 vào vai Chủ tịch 'Quốc hội trẻ em' là ai?

Bởi, thời gian qua có rất nhiều vụ việc liên quan đến an toàn mạng và tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em. Chính vì thế phiên họp lần này tạo môi trường, cơ hội cho trẻ em nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Cát Tiên cho rằng, trước tình trạng nhiều hình ảnh, video trẻ bị xâm hại tràn lan trên không gian mạng, cần phải có giải pháp giúp trẻ em trang bị kỹ năng sống, tự bảo vệ, biết bảo vệ bản thân. Đặc biệt, trẻ em cần có kỹ năng tham gia môi trường mạng.

Nữ Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" cho rằng cần có giải pháp giúp trẻ em trang bị kỹ năng sống, tự bảo vệ, biết bảo vệ bản thân.

Cát Tiên đề xuất, Bộ GD&ĐT cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến cho trẻ em; tích hợp chương trình giảng dạy về an toàn trực tuyến vào giáo trình học đường để tạo ra một thế hệ trẻ thông thái, tự tin và biết sử dụng mạng an toàn.

“Chúng ta cần có các chính sách, quy định rõ ràng với từng lứa tuổi cũng như áp dụng các biện pháp xử lý không khoan nhượng đối với hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng”.