Nữ sinh lớp 7 sinh con tại nhà sức khỏe ổn định

Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cung cấp chiều 17/2. Vị lãnh đạo này cũng cho biết trường hợp của nữ sinh T.T.M.C (học sinh lớp 7, trường THCS xã An Bá) là rất hy hữu tại địa phương. Chính quyền đã cử hội phụ nữ, chi đoàn tới hỏi thăm cháu C. và em bé.

Ông Tùng chia sẻ thêm khi em C. sinh con tại nhà, gia đình đã chủ động đưa mẹ và em bé đến bệnh viện theo dõi. Bác sĩ không thấy bất thường nên hai mẹ con đã được về nhà.