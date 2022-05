Nữ sinh làm podcast tư vấn ngành nghề sau cú sốc khi du học

Các bước trên được Gia Nghi thực hiện cùng 2 thành viên khác là Trịnh Thế Dân (tốt nghiệp Master of Creative Industries tại Macquarie University) và Nguyễn Thị Xuân Tâm (tốt nghiệp Bachelor of Medical Science tại Western Sydney University).

Một số khách mời từng xuất hiện trong podcast "Dân trong ngành". (Ảnh: NVCC)

Việc làm podcast giúp Gia Nghi có cái nhìn đa chiều hơn về các ngành nghề và được tiếp thêm động lực từ các khách mời. “Trước đây tôi thấy ngành của mình vô cùng tuyệt vời với nhiều điều lấp lánh. Nhưng khi bắt tay vào làm podcast, tôi mới nhận ra những điều mình biết quá đỗi nhỏ bé. Tôi biết rằng mỗi ngành nghề đều đáng trân quý và tất cả những nhân vật của tôi, ai cũng có khát khao, muốn làm những điều khác biệt trong từng lĩnh vực”, nữ du học sinh tâm sự.

Trong 31 số podcast đã lên sóng, Gia Nghi đặc biệt ấn tượng câu chuyện của một bạn du học sinh ngành marketing khi ra trường do gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc nên đã quyết định làm lại từ đầu – đăng ký học ngành IT. Hiện bạn này không chỉ thành công trong ngành IT mà còn mở lớp học “tay ngang” cho “dân IT”.

“Tôi ngưỡng mộ những người dám vượt qua giới hạn của mình, làm những điều khác biệt so với trước đây”, Gia Nghi nói.

Ngoài những kiến thức, nguồn động lực từ các vị khách mời, “Dân trong ngành” còn mang đến cơ hội việc làm mới cho cô. Sau 1 năm làm podcast, cô tìm được công việc đúng chuyên ngành, cũng là công việc hiện tại - quản lý chiến dịch quảng cáo của một công ty truyền thông tại Úc.

“Tôi từng nghĩ, giá như có một ai đó làm podcast với nội dung như vậy từ 2014 thì tôi đã có định hướng, lộ trình sớm hơn. Nhưng chính podcast mang lại cho tôi công việc đúng ngành học. Tôi được nhà tuyển dụng đánh giá cao và nhận vào làm vì họ biết tôi triển khai làm “Dân trong ngành” - công việc phi lợi nhuận nhưng với thái độ nghiêm túc và chỉn chu”, Gia Nghi kể.

HOÀI ANH