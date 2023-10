Nữ sinh khóc, quỳ trước cửa lớp do đặt bánh sinh nhật sai ý cô chủ nhiệm giao

Khi lớp kê bàn ghế và bày cỗ chuẩn bị sinh nhật cho các bạn trong tháng, giáo viên chủ nhiệm P đi ra cửa thì học sinh C khóc, quỳ xuống ở cửa lớp xin lỗi cô. Cô P bảo đứng lên nhưng C không đứng. Do sức khỏe không tốt, học sinh C nằm ra cửa lớp. Thấy vậy cô P đã kéo áo học sinh.

Hình ảnh được cho là cô giáo lôi, kéo nữ sinh đang quỳ trước cửa lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Trong biên bản làm việc và bản tường trình, cô P thừa nhận đây là hành động chưa chuẩn mực, xử lý nóng vội, gây hiểu lầm. Hiệu trưởng nhà trường đã nhắc nhở giáo viên P có hành vi kéo học sinh đứng lên chưa chuẩn mực, hành động chưa đúng với vị trí của giáo viên chủ nhiệm.